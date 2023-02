Gewerkschaft Bessere Arbeitsbedingungen für Garderobenpersonal am Theater Keine unbezahlten Absagen mehr, Geld für Arbeitsbekleidung und bessere Schulung: Das Garderobenpersonal am Theater Basel erhält verbesserte Arbeitsbedingungen.

Das Theater Basel von aussen. Archivbild: Nicole Nars-Zimmer

Bis jetzt erhielten Angestellte des Garderobenpersonals beim Theater Basel keinen Lohn, wenn zum Beispiel die Veranstaltung kurzfristig abgesagt wurde. Dies ändert sich in Zukunft. Bei einer Absage bis 72 Stunden vor Einsatzbeginn wird dem Garderobenpersonal neu der Lohn für die Vorstellungsdauer plus anderthalb Stunden vergütet.

Dies schreibt der Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) heute auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Neu erhält das Garderobenpersonal auch jährlich 120 Franken für die Arbeitsbekleidung.

Mehr Zeit für Schulung

Mehr Ressourcen wird das Theater Basel in Zukunft auch für die Einführung der neuen Angestellten in der Garderobe aufwenden. Ab sofort wird bei den ersten beiden Vorstellungen von neuen Mitarbeitenden eine zusätzliche Person mit eingeplant. Dies, damit mehr Zeit für die Einführung zur Verfügung steht und die Belastung bei der Arbeit sinkt, wie der VPOD schreibt.

Vollkommen zufrieden ist die Gewerkschaft mit der Einigung jedoch nicht. Das Garderobenpersonal erhält weiterhin 21.50 Franken pro Stunde, was dem Mindestlohn entspricht. Der VPOD strebte 25 Franken pro Stunde an. Die Gewerkschaft kündete an, sich weiter für dieses Ziel einzusetzen.