Am Dienstag kündigte der Pharmakonzern Novartis an, in der Schweiz 1400 Stellen einzusparen – ein Grossteil davon am Hauptsitz in Basel. Die Gewerkschaft Unia fordert Novartis auf, genügend Zeit zu gewähren, damit die Beschäftigten und ihre Vertretungen Vorschläge ausarbeiten können.