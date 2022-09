Giraffennachwuchs Der Zolli Basel freut sich über eine Babygiraffe Am 2. September ist im Basler Zolli eine weibliche Giraffe zur Welt gekommen. Sowohl die Mutter Sophie (11) als auch das Kleine mit dem Namen Tufani haben die Geburt gut überstanden und sind gesund und munter.

Die neugeborene Tufani ist das fünfte Junge von Sophie. Zoo Basel

Beim Muttertier Sophie kündigte sich die Geburt bereits in der zweiten Augusthälfte nach 16 Monaten Tragzeit an. Als der zuständige Tierpfleger am Freitagmorgen des 2. September um 7 Uhr in den Stall kam, war Tufani bereits auf der Welt, teilte der Basler Zolli heute Dienstag mit.

Tufani, der Name bedeutet Sturm, ist Sophies fünftes Junges. Ihr letztes Jungtier gebar die Giraffen-Dame am 4. November 2020. Daher verlief die jetzige Geburt ziemlich reibungslos.

Schon ein bisschen mutiger steht das kleine Giräffchen im Gehege. Zoo Basel

Dies ist keine Selbstverständlichkeit, denn die Geburt von Giraffen ist umständlich, da sie im Stehen geboren werden. Aus diesem Grund wurde der Stall schon nach den ersten Anzeichen einer nahenden Geburt tief eingestreut.

Langsame Tritte und Bärenhunger

Am frühen Morgen nach der Geburt stand das 60 Kilogramm schwere Giraffenkalb zunächst noch wackelig auf den Beinen. Doch schon am Mittag war Tufani mutiger unterwegs und begann bei Sophie an einer der vier Zitzen zu trinken. Das Junge hat es nach Angaben des Zolli gut bei Sophie. Die Mutter kümmere sich und säugt es regelmässig.

Kurz nach der Geburt steht Tufani noch auf wackeligen Beinen. Zoo Basel

Die Säugezeit bei Giraffen dauert ungefähr ein Jahr. Doch bereits nach wenigen Wochen frisst das Jungtier auch feste Nahrung, dies jedoch nur in kleinen Mengen.

Tufani, das neue Mitglied der Kordofan-Giraffen

Seit 2011 leben im Basler Zolli die Kordofan-Giraffen. Durch die Geburt von Tufani umfasst die Gruppe jetzt vier Tiere. Mutter Sophie ist vor zehn Jahren aus dem Bioparc Doué-la-Fontaine (FR) in den Zolli gekommen. Die vom Aussterben bedrohte Giraffenart besitzt eher kleine, unregelmässige Flecken auf der Innenseite der Beine.

Die Mutter und ihr Kleines können im Aussengehege besucht werden. Zoo Basel

Besucherinnen und Besucher des Zollis können die Mutter Sophie mit ihrem Kleinen Tufani im Aussengehege besuchen. Um Sophie und Tufani Ruhe zu gönnen, bleibt das Antilopenhaus zeitweise geschlossen.