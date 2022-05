Glacemeile Hotspot im Kleinbasel: Bei der Rheingasse tummeln sich besonders viele Gelaterias Wer auf der Suche nach Glace ist, wird in und um die Rheingasse schnell fündig. In diesem Jahr ist das Angebot noch grösser als sonst. Die Gelaterias in der Übersicht.

Gelateria Buongelato

Kenneth Nars

Neu auch in der Rheingasse vertreten ist das Buongelato, das bereits eine Gelateria in der Gerbergasse hat. Das Unternehmen bietet haus- und handgemachte «vero gelato italiano» an. Im Sortiment sind mittlerweile mehr als 80 klassische, vegane, alkoholhaltige und saisonale Glacesorten, die in Basel aus Schweizer Produkten hergestellt werden. Eine kleine und sich wechselnde Auswahl davon gibt es beim Glacestand im East West Hotel.

Bruno Lorenzo – Gelato Lab

bruno lorenzo

Ab Mitte Juni bieten die Basler Pascal Fritsche und Yves Wüthrich ihr hausgemachtes Glace im «Bruno Lorenzo – Gelato Lab» an. Sie ziehen in die ehemalige Liegenschaft des Eiscafé Acero – eine Kopie davon wollen sie aber keinesfalls sein. Produziert wird direkt vor Ort – täglich werden 14 teilweise wechselnde Sorten angeboten. Durch ein grosses Glasfenster kann die Kundschaft direkt ins Herzstück der Gelateria, das «Laboratorio» schauen können.

Sapori Del Sud 2

Kenneth Nars

Wer die kleine Gelateria von Antonio Russo betritt, fühlt sich wie in den Ferien. Der Herzblutitaliener empfängt seine Gäste stets mit einem Lächeln. Im Angebot hat er ehemalige Coiffeur 20 verschiedene hausgemachte Gelati alla Crema und vegane Sorbets. Bevor Russo jeweils am Nachmittag in seiner Gelateria anzutreffen ist, produziert und verkauft er seine stadtbekannten Pastrami-Sandwiche im «Sapori Del Sud» in der Spalenvorstadt.

Schall und Rauch

Kenneth Nars

Ebenfalls neu eingereiht in die Glacemeile hat sich die Schall und Rauch Bar. Mit sieben bis zehn Sorten wird ein schmales aber regionales Sortiment angeboten. Bezogen wir das Glace vom «Löööv», das nachhaltige Sorten aus geretteten Lebensmitteln herstellt und dem «Castelrosso» vom früheren Acero-Geschäftspartner Tomi Schoch. Denkbar ist laut Nikhil Bigler vom Schall und Rauch, dass es künftig auch Kombis aus Glaces und Cocktails gibt.

Gabri’s Pasta

Kenneth Nars

Wie es der Name bereits verrät, werden hier im rustikalen und gemütlichen Restaurant Gabri’s Pasta in erster Linie Teigwaren in allen möglichen Formen angeboten. Über den Mittag und am Abend gibt es bei Gabri’s aber auch hausgemachte Gelato «über die Gasse» – wahlweise auch im Brioche-Brötchen. Angeboten werden neben des Klassikern auch speziellere Kreationen wie beispielsweise Feige-Walnuss, Minze und Zimt.

Acero Glacestand

Kenneth Nars

Noch bis Anfang Juni ist das «Acero» mit seinem Glacestand vor dem Restaurant Hirscheneck vertreten. Per 4. Juni eröffnet das Kollektiv ein temporäres Eiscafé im «Alpenblick» an der Klybeckstrasse 29. Dort werden wie zuvor im Eiscafé der Rheingasse auch salzige Speisen angeboten. Neu gibt es im «Acero» aber auch Coupes. Die Abklärungen für einen längerfristigen Standort sind noch am Laufen, wie das Kollektiv gegenüber der bz sagt.

Gelateria di Berna Pop-up

Kenneth Nars

Der kultige Glace-Hersteller aus der Bundesstadt, der erst im vergangenen August an der Offenburgerstrasse seinen ersten Laden in Basel eröffnet hat, expandierte Ende April und betreibt seit jeher im «Klara» eine Dépendance. «Der Pop-up-Laden stellt auch für uns eine ideale Ergänzung dar», sagte Hansmartin Amrein, Mitgründer der Gelateria di Berna, Ende März gegenüber der bz.