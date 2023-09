Gleisarbeiten Bauarbeiten an der Basler Schifflände: Fünf Tramlinien müssen umgeleitet werden Am Freitag, den 15. September beginnen die Gleiserneuerungen an der Schifflände. Bis zum Sonntag, den 24. September können deshalb zwischen Marktgasse und Mittlerer Brücke keine Trams verkehren. Fünf Tramlinien werden in diesem Zeitraum umgeleitet.

Zwischen Marktgasse und Mittlerer Brücke verkehren vom 15. bis 24. September keine Trams. Symbolbild: Kenneth Nars

«Verschiedene Gleisabschnitte im Bereich Schifflände haben das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und müssen ersetzt werden», schreiben die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) in einer Medienmitteilung. Diese Bauarbeiten sollen in Etappen grösstenteils unter Betrieb ausgeführt werden.

Da in der ersten Phase der Bereich Schifflände zwischen der Marktgasse und der Mittleren Brücke laut BVB für den Tramverkehr gesperrt werden muss, sollen vom Betriebsbeginn am 15. September bis zum Betriebsschluss am 24. September die Tramlinien 6, 8, 14, 15 und 17 umgeleitet werden.

Bushaltestellen auf die Mittlere Brücke verschoben

Die Linien 6, 8 und 14 verkehre in dieser Zeit via Messeplatz, Wettsteinplatz und Kunstmuseum. Die Linie 15 wendet beim Aeschenplatz. Die Linie 17 wird via Voltaplatz umgeleitet, teilen die BVB mit. Fahrgäste ab Bahnhof SBB mit Ziel Innenstadt sollen die Tramlinien 11 und 16 nutzen. Diese bedienen die Haltestelle Schifflände in der Marktgasse weiterhin.

Die Bushaltestelle an der Schifflände der Linien 31, 34 und 38 muss laut BVB in beide Richtungen verschoben werden. Die Haltestellen befinden sich auf der Mittleren Brücke beim Grossbasler Brückenkopf. «Alle Fahrgäste werden gebeten, genügend Zeit für ihre Fahrten einzuplanen, insbesondere zu Beginn der Bauarbeiten», schreibt die BVB. Der Fahrplan werde während der Bauzeit angepasst. (bz)