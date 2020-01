Gleiskreuzungen auf Burgfelderplatz haben Ende ihrer Lebensdauer erreicht

Nach zwölf Jahren haben die Gleiskreuzungen am Burgfelderplatz das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und müssen erneuert werden. Von Montag, 10. Februar 2020 (Betriebsbeginn) bis Mittwoch, 19. Februar 2020 (Betriebsschluss) werden die sechs Gleiskreuzungen ersetzt. Damit der Tramunterbruch so kurz wie möglich ist, wird im Zweischichtbetrieb gearbeitet. Die Kosten für die Erneuerung der Gleiskreuzungen betragen rund 900’000 Franken, teilt die BVB am Freitagmorgen mit.

Während der zehntägigen Bauzeit verkehrt auf der Linie 1 zwischen Bahnhof St. Johann und Bahnhof SBB und auf der Linie 3 zwischen Theater und Gare de Saint-Louis ein Tramersatz mit Bussen.

Die BVB informiert vor Ort, in ihren Fahrzeugen, auf ihrer Website, der BVB-App, Twitter und Facebook über die Umleitungen der Tramlinien.