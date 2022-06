Glosse Ab auf die Baustelle, Herr Thüring Der dauerempörte SVP-Grossrat Joël Thüring nervt sich über die sechswöchige Bauzeit einer Haltestellenkante bei der Basler Markthalle. Wir empfehlen ihm, selber in die Hosen zu steigen.

Hat eine schriftliche Anfrage mit 13 Fragen zum Bau einer neuen Tramhaltestelle bei der Markthalle eingereicht: SVP-Grossrat Joël Thüring. Roland Schmid

Kaum ein Problem in dieser Stadt scheint ihm zu unbedeutend für einen Vorstoss. Joël Thüring, dauerempörter SVP-Grossrat, hat mit dem Bau der neuen Markthalle-Tramhaltstelle ein neues Objekt gefunden, um seinem Ärger Luft zu machen. Dazu hat er am Mittwoch eine schriftliche Anfrage mit 13 Fragen eingereicht.

Auslöser für Thürings Unmut ist die in seinen Worten «inakzeptable Baustellendauer von mehr als zwei Monaten für eine Tramhaltestelle». Er zeigt sich erstaunt, dass allein die Erstellung der «nur wenige Meter langen» Haltekante inklusive Teeren über sechs Wochen dauerte. Auch danach sei es bis dato kaum vorwärtsgegangen.

Auch heute wieder: Reger Arbeitsbetrieb auf der Baustelle. Eine neue @BVB_BaselStadt-Haltestelle, einige Meter lang, die seit Wochen (!) erstellt wird und noch immer nicht fertig ist. Lieber staut man Tag für Tag den Verkehr. Basel. Gaga. pic.twitter.com/ohocFZ5iPc — Joël Thüring (@JoelThuering) April 21, 2022

Als täglicher Beobachter müssen wir hier zwei Dinge korrigieren. Der Balkon der bz-Redaktion bietet einen unverstellten Blick auf die Geschehnisse der Baustelle. Für den behindertengerechten Einstieg in ein Combino- oder Flexity-Tram wird eine Haltekantenlänge von mindestens 43 Metern benötigt. So lange sind die beiden Trams. Von wegen einige Meter.

Zwar stimmt es, dass nach dem Bau der Kante nichts mehr ging. Doch brachliegende Baustellen binden nicht wahnsinnig viel Kapital und schon gar keine Frau- und Mannstunden. Zudem wurde die Sperrung der einen Strassenspur nach dem Bau der Halte­stellekante wieder aufgehoben.

Inzwischen wird nun das Tramhäuschen gebaut – das Geländer zur Abschirmung der Fahrgäste von den Pkws und Bussen dürfte bald folgen. Dazu muss nicht mehr die ganze Fahrbahn gesperrt werden, der Autoverkehr fliesst relativ flüssig.

Zwei Wochen Bauzeit für ein Spital in China

Dass es Politiker mit der Wahrheit nicht so genau genommen, geschenkt. Dass Thüring die Baustelle nicht täglich beobachten kann, ebenso. Der Grossrat ärgert sich ohnehin vor allem über die sechswöchige Bauzeit der Haltestellenkante. In anderen Ländern – wir vermuten, er meint China – würden innert zwei Wochen funktionsfähige Krankenhäuser gebaut. Er plädiert daher für einen Schichtbetrieb und will von der Regierung wissen, was dies gekostet hätte.

Doch bevor wir Tramhalte­stellen nach chinesischem Vorbild im Akkordtempo bauen, plädieren wir für einen Arbeitseinsatz von Joël Thüring zwecks Anschauungsunterricht. Vielleicht beantwortet sich so die eine oder andere seiner 13 Fragen von selbst. Oder noch besser: Thüring ist danach so erschöpft, dass er sich nicht mehr fürs Vorstossschreiben aufraffen kann.