Glosse Es ist ein kleiner Schritt von Scherz zu Schmerz Am Donnerstag war wieder jener Tag, an dem man nicht alles glauben durfte, was man hörte oder las. Wir fordern: Ruhestand für den Aprilscherz! Stefan Strittmatter Hören Merken Drucken Teilen

Im 17. Jahrhundert war der 1. April ein Unglückstag. Anikona / iStockphoto

Und tut Ihnen auch alles weh? Ich meine, von den vielen Lachan­fällen, die sie am Donnerstag hatten von wegen «April, April!» und so. Es ist schliesslich ein kleiner Schritt von Scherz zu Schmerz.

Nicht? Seien Sie beruhigt, Sie sind damit nicht alleine. Und vor allem: Das hat historische Gründe. Der Aprilscherz, respektive das Brauchtum, einen Mitbürger zum Narren zu halten, fusst auf dem Volksglauben, der 1. April sei ein ausgesprochener Unglückstag. Also «schickte» man sich «in den April». Diese Redewendung ist 1618 erstmals belegt. Was haben wir gelacht.

Am Donnerstag war also wieder jener Tag im Jahr, an dem man nicht alles glauben durfte, was man hörte oder las. Für die Region Basel hiess das unter anderem: Nein, Christoph Blocher hat nicht den FCB gekauft. Nein, die BVB setzen neuerdings nicht Velokuriere als Motoren ein. Nein, der RFV fördert künftig nicht nur Bands mit geimpften Musikern. Neinneinnein.

Über Humor lässt sich nicht streiten. Aber es fragt sich, ob wir in Zeiten, in denen wir täglich mit den verschiedenen Schattierungen von Wahrheit konfrontiert werden, dieser Urform von «Fake News» noch einen Tag widmen müssen.

Zudem soll man doch aufhören, wenns am schönsten ist. Und das war eindeutig 1957, als das Schweizer Fernsehen in epischer Länge von einem Käfer berichtete, der die heimische Spaghetti-Ernte bedrohe. Unbestritten der helvetische Humor-Höhepunkt! Er liegt nun 64 Jahre zurück. Ich schlage vor, die Tradition des Aprilscherzes in den wohlverdienten Ruhestand zu schicken.

PS: Herr Bär bittet um einen Rückruf unter 061 295 35 35.