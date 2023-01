GLOSSE Rotblau ins Herz gemeisselt – oder in andere Muskeln Schwierige Zeiten für den FC Basel. Doch an Fans wird es dank der entsprechenden Massnahmen im Bildungsprogramm nicht fehlen. Michael Meury Drucken Teilen

Für Primarschulkinder einer Reinacher Klasse gibt es als Strafe die «FCB-Site». Bild: Hanspeter Schiess

Der FC Basel hat am Wochenende mal wieder seine Hausaufgaben nicht erledigt. Die Strafe für das Unentschieden am Sonntag in St. Gallen? Zwei vergebene Tabellenpunkte. Auch in der Schule gibt es Strafen für nicht erledigte Hausaufgaben. Eine besondere Strafe hat sich ein Primarlehrer in Reinach für seine Klasse ausgedacht, wie der bz zu Ohren gekommen ist.

Die Schulkinder büssen für ihre Fehler, indem sie ein Blatt Hüslipapier abwechslungsweise rot und blau einfärben müssen. Hüsli für Hüsli, bis sie sich ihrer Fehler bewusst geworden und unten an der Seite angekommen sind. Die Kunstwerke lassen die Herzen der FCB-Fans – unter ihnen wohl auch erwähnter Lehrer – höher schlagen.

Über den pädagogischen Wert dieser lokalpatriotischen Integrationsmassnahme lässt sich streiten. Doch scheint sie die gewünschten Wirkungen nicht zu verfehlen: So gross ist die Angst, in mühsamer Kleinarbeit eine «FCB-Site» erstellen zu müssen, dass die Anzahl der Strafen in der Reinacher Primarklasse zuletzt stark abgenommen hat. Die Strafe zeitigt aber noch eine zweite Wirkung: Der Griff zu den «richtigen» Farben sitzt bereits tief im Muscle Memory der Schulkinder. Sie werden Rotblau nicht mehr so rasch wieder los.