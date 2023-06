Glosse Schiblis Kopfsalat: Das Theater mit den Theaterzahlen Sigfried Schibli ist Musikkritiker und Publizist, Hobbymusiker, Grossvater und Querbeet-Leser. Er nutzt seine Zeit für die Erholung vom Nachdenken. Sigfried Schibli Drucken Teilen

Theater Basel, voll besetzter grosser Saal. Aber Achtung: Es handelt sich um den Gewerbeapéro, nicht um eine Vorstellung. Bild: Martin Töngi / Archiv

Wer häufig mit Institutionen der sogenannten Hochkultur zu tun hat, kommt um ein Thema nicht herum: die Zahlen. Gemeint sind die Besucherzahlen beziehungsweise die Auslastungen der Häuser. Sie sind zweifellos nicht die Essenz eines Kulturbetriebs, aber doch auch irgendwie Gradmesser für die Akzeptanz, die ein Theater, ein Museum oder ein Orchester in der jeweiligen Stadt findet. Und da die grossen Kulturhäuser ausnahmslos nicht selbsttragend, sondern auf öffentliche Gelder angewiesen sind, kommen sie nicht darum herum, der Öffentlichkeit Rechenschaft darüber abzulegen, wie es mit den Besucherzahlen aussieht.

Es ist ein vermintes Feld, auf das man sich begibt, wenn man über dieses Thema nachdenkt. Denn einerseits muss man sich vor dem populistischen Kurzschluss hüten, hohe Einschaltquoten seien gleichbedeutend mit hoher Qualität, und Minderheitenkultur sei nicht der Rede wert.

Besucherzahlen und Auslastung sind überdies nicht dasselbe: Eine hohe Auslastung kann man auch erreichen, indem man die Anzahl Sitzplätze reduziert, so wie es vor wenigen Jahren auf der Grossen Bühne unseres Theaters der Fall war (Reduktion von 1000 auf 860 Plätze). Das sieht dann relativ gut aus, auch wenn die absoluten Zahlen bescheiden sind. Ausserdem sollte man berücksichtigen, ob diese Zahlen alle Besuchenden umfassen oder nur die zahlenden. Daher sind Vergleiche zwischen einzelnen Häusern mit Vorsicht zu geniessen.

Meist dauert es mehrere Monate nach Saisonende, bis die Zahlen vom Theater Basel bekannt gegeben werden. Aber schätzen kann man ja schon vorher. Der Basler Theater-Intendant Benedikt von Peter wagte kürzlich eine Prognose: Sein Haus werde es in der zu Ende gehenden Saison auf 175'000 Besucherinnen und Besucher gebracht haben (Frei- und Hauskarten inbegriffen). Bis Ende April 2023 habe man eine Auslastung von 68,4 Prozent erreicht. Das sind stattliche Zahlen, und die frühzeitige Information durch den Chef ist lobenswert.

Allerdings trübt sich die Erfolgsbilanz, wenn man in die Vergangenheit blickt. Der Vergleich fällt zu Ungunsten der Gegenwart aus. So fanden in den Achtziger- und frühen Neunzigerjahren stets weit über 200'000 Interessierte den Weg ins «Stadttheater» – lauter zahlende. Das Maximum erreichte Direktor Horst Statkus 1980/81 mit über 312'000 verkauften Karten, drei Jahre später waren es immer noch 309'000. Das Minimum hatte Michael Schindhelm zwanzig Jahre später mit knapp 157'700 bei einer Auslastung von knapp 53 Prozent (die Corona-Jahre hier nicht berücksichtigt).

Das Schöne oder auch weniger Schöne an der ganzen Geschichte ist: Die Zahlen interessieren eigentlich nicht gross. Vor kurzem hat die basel-städtische Regierung dem Grossen Rat beantragt, dem Theater ungeachtet der durchzogenen Bilanz einen Betriebsbeitrag von insgesamt 191,3 Millionen Franken für den Zeitraum vom 1. August 2023 bis zum 31. Juli 2027 zu gewähren. Macht umgerechnet pro Saison 47,8 Millionen oder 700'000 Franken mehr als bisher.