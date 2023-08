Glosse Schiblis Kopfsalat: Souvenir de Gstaad Sigfried Schibli ist Musikkritiker und Publizist, Hobbymusiker, Grossvater und Querbeet-Leser. Er nutzt seine Zeit für die Erholung vom Nachdenken. Sigfried Schibli Drucken Teilen

Der Autor spielte mal in Gstaad eine Kirchenorgel. Ansonsten hat er nur gute Erinnerungen an den mondänen Ferienort. Bild: Auftritt des Gstaad Festival Orchestras mit Sol Gabetta, Menuhin Festival 2021. Bild: Raphaël Faux

Als ich mich kürzlich mit dem Gstaad Menuhin Festival beschäftigte, tauchten Erinnerungen aus früherer Zeit in mir auf. Als Student kam ich einmal in die Lage, in der katholischen Kirche Gstaad die Orgel spielen zu müssen. An Weihnachten! Das war eine Ehre, aber auch eine Herausforderung, die mein Nervenkostüm strapazierte. Vor allem, als der Pfarrer mir ein Notenblatt mit einem mir unbekannten französischen Kirchenlied in die Hand drückte. Es ging mehr schlecht als recht.

Der Höhepunkt in diesem feierlichen Gottesdienst war erreicht, als ich nach der Predigt mit der Orgel einsetzen wollte und kein Ton erklang. Ich zog mehrere Register – unerträgliche Stille! Hilflose Ruderbewegungen in Richtung Altar sollten dem Pfarrer signalisieren, dass die Orgel ihren Dienst verweigerte. Ein paar Minuten später funktionierte das störrische Instrument wieder und überraschte alle mit einem Fortissimo-Akkord. Hinter mir lachten einige Burschen und freuten sich über den gelungenen Streich – sie hatten die Sicherung des Orgelmotors herausgedreht, wodurch das Instrument stumm blieb.

Gstaad ist seither ein besonderer Ort für mich, und das ist es auch für prominentere Zeitgenossen. Einige hielten sich damals in dem Berner Oberländer Ferienort auf, die Einheimischen flüsterten einander an jenem Weihnachtsgottesdienst zu: «Jetzt ist gerade Curd Jürgens in die Kirche gekommen!» Mir wurde da erstmals bewusst, worin der Reiz der Schweizer Alpenkurorte auch besteht: in der dort herrschenden Diskretion.

Offenbar werden Prominente viel weniger von Reportern und Paparazzi belästigt als anderswo. Man weiss, wer sich gerade in welchem Chalet aufhält, aber man macht kein Wesen daraus und behandelt die Stars, als wären es ganz normale Leute.

Einer der Promis, die lange mit Gstaad verbunden waren, ist der weltberühmte Geiger Yehudi Menuhin. Er hatte sich in den Fünfzigerjahren ein Chalet bauen lassen, in welchem er und seine Familie manche Ferienwoche verbrachten. Kurdirektor Paul Valentin konnte den Geigenstar 1957 dazu bewegen, in der Mauritius-Kirche ein Musikfestival zu begründen, das bis heute existiert.

Es wurde lange Jahre unter Mithilfe von Menuhins Managerin Eleanor Hope organisiert. Nachdem Menuhins Nachfolger Gidon Kremer in Gstaad gescheitert war, übernahm Eleanor Hope mit Peter Keller in Gstaad das Ruder. Heute ist der Cellist und Kulturmanager Christoph Müller Intendant des Festivals, das noch bis zum 2. September dauert.

Eleanor Hopes Sohn Daniel Hope, seinerseits ein eminenter Geiger, hat 2007 das Buch «Familienstücke» veröffentlicht, in dem er seine Erlebnisse in Gstaad Revue passieren lässt. Nicht zuletzt bestätigt er, was auch mir während meines Gastspiels in Gstaad aufgefallen war: Die Prominenten bleiben hier ungestört.

«Eines Abends», erinnert sich Daniel Hope, «erschienen plötzlich Elizabeth Taylor und Richard Burton, das Traumpaar von Hollywood. An dem Abend hatte niemand mehr Augen für die Musiker; andere Gäste waren der Maler Balthus oder Margaret Thatcher. Es war auch nicht ungewöhnlich, Stars wie Julie Andrews, Peter Sellers, Roger Moore oder David Niven im Café zu sehen, aber in Gstaad lässt jeder jeden in Ruhe.»