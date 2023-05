Glosse Schiblis Kopfsalat: «Waren Sie im Konzert?» Sigfried Schibli ist Musikkritiker und Publizist, Hobbymusiker, Grossvater und Querbeet-Leser. Er nutzt seine Zeit für die Erholung vom Nachdenken. Sigfried Schibli Drucken Teilen

Wer über ein Konzert berichtet – im Bild: Das Sinfonieorchester im Basler Stadtcasino –, ist gut beraten, es auch tatsächlich besucht zu haben. Bild: Benno Hunziker / Archiv

Wer über längere Zeit Konzert- und Opernkritiken schreibt, wird früher oder später sicher einmal gefragt: «Waren Sie im Konzert, über das Sie in der Zeitung geschrieben haben?»

Ich habe mich immer über diese Frage gewundert, hängt das Urteilen und Werten im Kunstbereich doch klar vom Erlebten ab. Gewiss, Journalisten schreiben auch über Kriege und Naturkatastrophen, ohne dabei gewesen zu sein. Aber kulturelle Produktionen vom Schreibtisch aus zu rezensieren, ist ein Ding der Unmöglichkeit.

Dennoch ist der Verdacht, manche Kritikerinnen und Kritiker hätten die von ihnen geschilderten Aufführungen gar nicht selbst erlebt, nicht aus der Welt zu schaffen. An der Legende hat auch der Schriftsteller Wolfgang Hildesheimer (1916–1991) mitgestrickt.

In seinem Roman «Paradies der falschen Vögel» gibt es eine Figur mit Namen Hans Hamilkar Bühl, der für eine Zeitung Musikrezensionen schreibt. Und zwar praktischerweise vor dem jeweiligen Event – als alter Hase kennt er die Interpreten und weiss, wie so ein Konzert abläuft. Der Betrug fliegt auf, als das städtische Orchester einmal kurzfristig das Programm ändert, weil der Kulturminister des Landes verstorben ist. Anstelle der fünften Beethoven-Sinfonie wird die dritte mit dem Trauermarsch gespielt. Wovon der Rezensent allerdings nichts mitbekommt, weil er zu der Zeit schon beim Bier sitzt und seine Kritik längst abgeliefert hat.

Fehler passieren beim Rezensieren immer wieder, vor allem bei unerfahrenen Autorinnen und Autoren, die leicht mal Berlioz mit Boulez verwechseln. Das hat weniger mit Betrug als mit Unwissen zu tun. Ein Pendant zu Hildesheimers Schummelkritiker Bühl habe ich im realen Leben nie getroffen.

Eine harmlosere Variante war ein Kritiker aus Norddeutschland, der Konzerte jeweils rund eine halbe Stunde vor dem Ende verliess. Allerdings vermied er es, über diesen Teil des Konzerts zu schreiben. Ich selbst war einmal in Verlegenheit, als an einem Abend im Stadtcasino zwei Konzerte gleichzeitig stattfanden und ich mich genötigt sah, in der Pause vom Musiksaal in den Hans-Huber-Saal zu switchen. Ich stellte den Sachverhalt in meiner Kritik genau so dar, was einzelne Leser nicht daran hinderte, mir Mangel an Anstand vorzuwerfen.

Ein Musiker, der in jungen Jahren Konzertkritiken für zwei konkurrierende Basler Blätter schrieb, erzählte mir kürzlich, ein Leser habe ihn mit Nachdruck darauf aufmerksam gemacht, dass die andere Zeitung eine wesentlich gerechtere Kritik gebracht hätte – dabei waren beide Texte vom selben Autor!

Auch diese Story hat ein literarisches Pendant. In der Komödie «Fink und Fliederbusch» lässt Arthur Schnitzler einen Kritiker auftreten, der jeweils in zwei Zeitungen politisch gegensätzliche Artikel veröffentlicht, einmal unter dem Namen Fink und einmal als Fliederbusch. Die Lokalfehde der beiden Edelfedern nimmt erst ein Ende, als Kollegen den liberalen Fink zum Duell mit dem konservativen Fliederbusch auffordern. Die Sekundanten warten vergeblich auf die beiden Streithähne.