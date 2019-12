Glücksfall Märthof: Wie der Basler Marktplatz knapp einem Massaker entkam und nun zur Visitenkarte wird

Fast hätte eines der in Basel beliebten Überbauungsprojekte das halbe Gesicht des Marktplatzes weggefressen. Ende der 1960er-Jahre – eine jener dieser abbruchwütigen, betonlastigen Dekaden der Basler Baugeschichte – sollte der Märthof-Komplex am Ende des Marktplatzes abgerissen werden. Stattdessen war eine Grossüberbauung geplant, Parkhaus natürlich inklusive.

Glücklicherweise gab es Widerstand, und das nicht zu knapp. Mit sagenhaften 27'000 Unterschriften kam ein Referendum gegen einen Grossratsbeschluss zustande, 1973 wurde darüber abgestimmt und siehe da: Mit rund 39'000 zu 19'000 Stimmen wurde das Projekt bachab geschickt. Gleichzeitig gab der Widerstand einem zweiten Unterfangen Schub.

Neuer Glanz, neues Leben

Wie Robert Schiess, ehemaliger Präsident des Basler Heimatschutzes, heute noch hörbar stolz ausführt, legte das Referendum den Grundstein für das erste Denkmalschutzgesetz von Basel-Stadt. Das wurde keine zehn Jahre später verabschiedet und ist heute der Grund dafür, dass Coop für den Einbau seines neuen Hotels in den Märthof sämtliche Schutzauflagen für die Fassade erfüllen muss.

Denn bereits im Frühjahr 2021 soll an dieser Stelle ein Boutique-Hotel eröffnen, oder wie es Coop-Mediensprecher Urs Meier formuliert: Das historische Gebäude in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Tatsächlich hat der Bau auch so eine bewegte Geschichte: Der Märthof bestand einst aus fünf unabhängigen Häusern, wie Meier ausführt. «Diese haben ab 1897 vom Neubarock bis hin zur Auseinandersetzung mit dem Neuen Bauen der 30er-Jahre verschiedene Stilepochen durchlebt.» 1981 wurden die fünf Bauten schliesslich im Inneren komplett abgebrochen und zu einem Gebäude vereint.

Städtebauliches Massaker konnte verhindert werden

Für den Marktplatz gilt das Hotel als neue Chance und gleichzeitig Zeichen für den Aufbruch in eine atmosphärische Zukunft. Die Stadt tat sich lange schwer mit dem im 12. Jahrhundert als Kornmarkt bekannten Ort, der über die Jahrhunderte wuchs, Brand für Brand, Umbau für Umbau, bis er anfangs des 20. Jahrhunderts mit der Erweiterung des Rathauses seine heutige Form erreichte. Noch in den 1950ern wollte man allerdings die so genannte Talentlastungsstrasse neben dem Marktplatz vorbei und quer über den Andreasplatz verlegen; auch dieses Projekt scheiterte.

Eine der prägenden Figuren des Widerstands war der Basler Soziologe Lucius Burckhardt. Oder wie es der Basler Architekt Rainer Senn im 2014 von Ueli Mäder herausgegebenen Buch «Raum und Macht» formulierte: «Wir hatten ja das Glück in Basel, dass die Talentlastungsstrasse nicht gebaut wurde, dass der Coop am Marktplatz nicht abgerissen wurde. Bei der Aeschenvorstadt ist das leider nicht gelungen. Rein vom Städtebaulichen hat Basel ihm sehr viel zu verdanken.»

Visitenkarte für die internationale Metropole

Dass nicht weiter abgerissen, sondern eher aufgewertet wird, begrüssen besonders die Basler Standortvermarkter. Laut Christoph Bosshardt, Vizedirektor von Basel Tourismus, gilt der Marktplatz neben dem Münsterplatz als einer für den Tourismus am wichtigsten Plätze in Basel. Das Hotel schaffe einen wichtigen Impuls an diesem Ort, zumal das Strassengestaltungskonzept der Basler Innenstadt dereinst ebenfalls auf den noch zurzeit noch trottoirlastigen Platz angewendet werden soll.

Die Entwicklung befürwortet auch Sabine Horvath, Leiterin Standortmarketing des Basler Präsidialdepartements. «Der Bau des Hotels ist ein äusserst interessantes Vorhaben, das zur Belebung und Ausstrahlung des Marktplatzes beitragen wird.» Und, so Horvath, einen positiven Einfluss auf die Vermengung von Handel, Markt und Gastronomie auf den Platz entwickeln soll. Schliesslich ist der Marktplatz eine wichtige Visitenkarte für Basel, den internationalen Wirtschafts- und Forschungsstandort, der nicht nur Tourismusdestination, sondern auch Kulturmetropole ist.