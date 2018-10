Eigentlich wollen wir ja schon ein bisschen frieren. Die warmen Jacken auspacken. Die Stiefel montieren, die so gut dazu passen. Handschuhe, Kastanien – nein: Keschtene! – sammeln, dazu mit sackweise Marroni in den Taschen Ringelreihe tanzend dampfend durchs Herbstlaub stieben. Stattdessen schwitzen wir uns durch maximal etwas wolkenverhangene Tage. Was der August und der September schon waren, ist bislang auch der Oktober: Ungewohnt sonnig, ungewohnt trocken. Von richtigem Nebel ist in der Stadt ohnehin kaum eine Spur vorhanden und wegen der Hitze sahen die Bäume schon im Sommer nach Herbst aus. Leider.

Dabei beginnt in zwei Wochen, am 27. Oktober, die Basler Herbstmesse. Besonders spitzfindige Medienschaffende konnten auf der neuen App der Veranstalter bereits jetzt die verheissungsvollen Neuigkeiten einsehen, bevor das Programm überhaupt den Medien vorgestellt wurde. Neu wartet d Herbschtmäss also mit dem «Alpen-Blitz» und dem eher wilden «Chaos-Pendel» auf. Und für die, die sich nie auf den «Freefall Tower» wagten, aber dennoch einen luftigen Rundumblick über die Stadt wollten, gibts den «City Skyliner». Eine Aussichtsplattform, die deutlich langsamer hoch- und runtergeht als der gefürchtete und gleichzeitig geliebte Freifallturm auf dem Messeplatz.

Zwischenzeitlich laben wir uns zum Ende der Basler Herbstferien also an den bunten Farben der Kürbisse und anderen Naturprodukten, die saisonal aus allerhand regionalen Regalen grinsen. Und freunden uns mangels eigener Herbststimmung doch noch mit diesem amerikanischen Fest namens «Halloween» an, das uns Ende Oktober in irgendeiner zombiehaften Form garantiert wieder sauglatt zu erschrecken versuchen wird. Denn um der Herbststimmung willen ist uns ja mittlerweile vieles recht.

Die schönsten Herbstfotos der letzten Jahre: