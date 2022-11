Graphic Novel Ein Comic rollt Legenden auf: Warum Napoleon einer Baslerin sein Leben verdanken soll Der Mythos einer 2000-jährigen Stadt erschliesst sich insbesondere Kindern über deren Legenden. Diese haben Pia Habegger und Jeanne Darling in Basel aufgespürt und zu einer Graphic Novel verarbeitet.

Oma Schönauer soll von ihrer Familie mumifiziert worden sein. Zvg

Wo steht in Basel ein Römer mit roter Unterhose? Warum sollte man einem Basilisken nicht in die Augen blicken? Und wer hätte gedacht, dass nicht nur im Grossbasel ein berühmtes Gespenst hausen soll. Wer nun dreimal leer schluckte, darf sich in bester Gesellschaft wissen. Dass eine gebürtige Rhode-Islanderin die verborgenen Legenden und Geistergeschichten ihrer Wahlheimatstadt aufspürt, ist bezeichnend.

Der schweiz-amerikanischen Autorin der neuen Graphic Novel «Basel-Der Comic» Jeanne Darling gelingt es, mehr oder weniger populäre Basler Stadt- und Gruselgeschichten bildgewaltig, witzig und lustvoll zu inszenieren. Auf spielerische Weise arbeitet sie mit der Basler Illustratorin Pia Habegger neben der Basler Geschichte kulinarische Spezialitäten und Schauergeschichten mit einem didaktischen Ansatz auf.

Kinder lernen die Stadt am Besten über Legende kennen

Die mittlerweile pensionierte Lehrerin wurde während ihrer Tätigkeit an der International School zum ersten, komplett von Basel handelnden Comic inspiriert. «Meine Primarschüler lernten Basel am Besten über spannende Stadtgeschichten kennen», sagt Darling. «Und von denen gibt es in Basel eine Menge», sagt Darling. Bereits in ihrem 2017 veröffentlichten Début «Basel`s Hidden Stories» ging die seit 30 Jahren in Basel wohnhafte Autorin verborgenen Erzählschätzen nach.

Erstmals bildet sie neue Geschichten im Folgewerk – auf den Input ihres neuen Verlegers Bergli hin – in Comicform ab. «Sie hat einen grossartigen Sinn für Humor», sagt Darling über Jung-Illustratorin Pia Habegger, die es ihrerseits schätze, die Lieblingsgeschichten der Basler Kinder zu illustrieren. Und zu Altbekannten, wie die Geschichte des Spalenberger Gespensts, das neugierige Kinder mit Schweingesichtern bestrafte, kommen zwei verborgene Geschichten mit ebenso viel Potenzial hinzu.

Ein durchgebrannter Rappe samt Napoleon Junior in königlichen Finken

Von Oma Schönauer, die am Münsterhügel herumgeistern soll, habe Darling von einer befreundeten Kinderbuchautorin erfahren. Die Dame soll zu Napoleons Zeiten – so besagt es die Legende – als Kindermädchen nach Korsika geschickt worden sein, um dort im Haushalt von Carlo Bonaparte zu arbeiten. «Eines Tages als er noch jung war», sei Sohnemann Napoleon hoch zu Ross in eine prekäre Situation geraten. «Ich beruhigte das Pferd, sodass dem kleinen Napoleon nichts zugestossen ist», erfahren wir aus einer Sprechblase über einem amüsant gezeichneten, durchgebrannten Rappen samt Napoleon in königlichen Finken.

Die lebensrettende Aktion der jungen Grossbaslerin sei nicht unbelohnt geblieben – bis an ihr Lebensende habe sie einen jährlichen Bonus erhalten. «Nach ihrem Ableben wird es makaber», sagt Darling: Ihre Verwandten hätten Oma Schönauer dem königlichen Boten mumifiziert vorgesetzt und so den Bonus weiterhin kassiert. Der Duft von Lavendel und ein merkwürdiges Klopfen seien noch bis heute in der Petersgasse zu hören, schliesst die Geschichte. Auch die alte Fehde der beiden Basel wird in einer neu erzählten Geschichte vom Kleinbasler Geisterbär, der sich als junger Herumtreiber entpuppte, aufgenommen.

Dass man nach dem Blickwechsel mit einem Basilisken droht, zu versteinern, erschliesst sich den Lesenden - Zielgruppe sind in erster Linie Schüler- und Schülerinnen ab der dritten Klasse - nach der Lektüre vom «Basilisken und dem Sohn des Bäckers.» Und der Römer in der roten Unterhose findet sich im Rathaus.