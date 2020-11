Gratis Menstruationsartikel für Basler Schülerinnen: Anzug an Regierungsrat überwiesen

Mit einem Vorstoss will die SP an Schulen im Kanton Basel-Stadt kostenlose Hygieneartikel zur Verfügung stellen (bz berichtete). Am Mittwoch hat der Grosse Rat den Regierungsrat mit der Prüfung des Vorhabens beauftragt. Er überweist den entsprechenden Anzug mit 63:19 Stimmen.

Der Regierungsrat solle laut den Anzugstellenden nun prüfen, wie die kostenlosen Hygieneartikel an den kantonalen Schulen eingeführt werden können. Zudem solle geklärt werden, ob neben Tampons und Binden auch wiederverwendbare Menstruationstassen in das Abgabekonzept integriert werden können.