Frau Grieder, in der Nacht auf Freitag brannte das Haus, in dem sich das «Grenzwert» befindet, lichterloh. Wie geht es Ihnen heute?

Cécile Grieder: Es waren aufwühlende Tage. Es ist wie in einem Albtraum, und ich frage mich ständig, ob ich bald aufwache. Und ich hoffe immer noch, dass der Schaden im Innern doch nicht so schlimm ist wie befürchtet. Aber ich habe kein gutes Gefühl. Seit 24 Jahren wirke ich nun an der Rheingasse, seit vier Jahren befindet sich das «Grenzwert» im Haus Nummer 17. Aber so etwas Trauriges ist mir noch nie passiert. Ich habe in diese Bar so viel Arbeit und Emotionen reingesteckt.

Sie denken, das Haus muss abgerissen werden?

Ich gehe davon aus. Im besten Falle kann man die Hausmauer stehen lassen, innen alles aushöhlen und neu aufbauen. Nicht, dass mir entsprechende Informationen vorliegen würden. Eher das Gegenteil ist der Fall. Sprich: Ich werde überhaupt nicht informiert, weder vom Einsatzleiter noch von der Gebäudeversicherung, die anscheinend abklärt, wie es um die Statik des Hauses steht. Und ich erreiche niemanden, weiss nicht, wie es jetzt weiter geht. Das ist ein bisschen schwierig. Zum Glück läuft es mit meiner Versicherung gut, die kümmern sich super um mich und zeigen sich kulant.

Sie wissen also nicht, wann Sie wieder reinkönnen.

Nein. Das Gebäude ist immer noch abgesperrt. Aber ich will, nein, muss so rasch als möglich da rein! Wir wollen unsere Sachen rausholen können, und ich möchte mir auch ein Bild des Schadens machen. Ob noch etwas zu retten ist. Einige Mitarbeiter haben noch ihre Taschen mit all ihren persönlichen Dingen wie Handy, Portemonnaie und Hausschlüssel in der Bar.