Grössere Gruppe beim Wettsteinplatz: Durchreisende verunsichern das Quartier

«Ja, mich stört es, ich finde es befremdlich», so eine Anwohnerin zu den Zuständen auf dem Theodorskirchplatz. Seit einigen Wochen versammelt sich morgens eine Personengruppe beim Brunnen auf dem Theodorskirchplatz. Was nach einer Morgensitzung aussieht, geht um einiges weiter. Die Personen waschen ihre Kleider und manchmal auch sich selbst im Brunnen. Danach ziehen sie in Richtung Innenstadt, um Passanten nach Geld zu fragen.

Es handle sich um Durchreisende, bestätigt Martin Schütz, Leiter Kommunikation des Justiz- und Sicherheitsdepartements des Kantons Basel-Stadt. Grundsätzlich sei es nicht verboten, sich in einer Gruppe zu bestimmten Tageszeiten an einem spezifischen Ort aufzuhalten, die Entwicklungen würden aber verfolgt.

Beobachtungen aus dem Tram

Unter Anwohnerinnen und Anwohnern macht sich eine diskrete Ablehnung breit, es scheint ein heikles Thema zu sein. «Was ist mit den Familien? Die trauen sich ja nicht mehr, ihre Kinder zum Brunnen zu lassen», sagt eine Anwohnerin. Gerade an heissen Tagen werde der Brunnen regelrecht belagert. Es würden sogar nasse Kleidungsstücke aufgehängt, um sie trocknen zu lassen. Wer mit dem 2-er-Tram über die Wettsteinbrücke fährt, kann immer wieder beobachten, wie Fahrgäste etwas irritiert zum Brunnen schauen.

Während die geschilderte Szenerie meist morgens registriert wurde, fällt Menschen im Quartier auf, dass sich die Gruppe vermehrt auch am Abend beim Brunnen aufhält. Es wird gar vermutet, dass einzelne Personen vor Ort übernachten. Auf dem Fahrendenplatz gäbe es noch Kapazitäten, sagt Nicole Ryf vom Bau- und Verkehrsdepartement, von einer Überlastung könne nicht gesprochen werden.