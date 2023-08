Grösste Bauzone im Kanton Studienauftrag für eine halbe Million Franken: Riehen zündet die 2. Stufe für das Stettenfeld Der Einwohnerrat spricht einen Betrag für einen Studienauftrag zur Entwicklung des fast 18 Hektaren grossen Stettenfelds. Dieser soll aufzeigen, was wo in den nächsten Jahrzehnten auf dem Areal seinen Platz finden könnte.

Stettenfeld in Riehen Bild: Kenneth Nars/Archiv

Das rund 25 Fussballfelder grosse Stettenfeld im Norden von Riehen ist das grösste noch offene Baufeld im Kanton Basel-Stadt. Gemäss dem seit 2017 rechtsgültigen Zonenplan sind 55 Prozent Bauzone, 35 Prozent Grünfläche und 10 Prozent Freizeit- und Sportflächen.

Überbaut ist aktuell aber fast nichts. Vor der damaligen Zonenplanrevision waren sogar 90 Prozent Bauzone. Ein Projektierungskredit für eine entsprechende Entwicklung lehnte die Riehener Stimmbevölkerung aber ab. In einem intensiven Prozess wurden daraufhin die Zonenvorschriften für das Stettenfeld neu definiert.

Was wo seinen Platz finden soll

Nun nimmt die Entwicklung des Areals eine weitere Hürde. Der Riehener Einwohnerrat genehmigte am Mittwoch mit grossem Mehr einen Kredit über 530’000 Franken zur Erarbeitung der zweiten Stufe des Nutzungsplans. Im Zentrum steht ein Studienauftrag, über den die räumliche Entwicklung des Stettenfelds grundeigentümerverbindlich festgelegt und die verschiedenen im Zukunftsbild definierten Nutzungsarten entsprechenden Zonen zugewiesen werden. Mit dem Studienauftrag wird vorgeschlagen, was wo in den nächsten Jahrzehnten auf dem Stettenfeld Platz finden soll.

Im Zukunftsbild sind für neun Themenfelder Leitsätze und Entwicklungsprinzipien formuliert. Diese wurden gemeinsam mit den Grundeigentümerinnen, den bisherigen Nutzern und der Öffentlichkeit erarbeitet. Ebenfalls muss mit Vorschriften festgehalten werden, welche Vorgaben Bauten und Anlagen einhalten müssen und welche Ausmasse maximal zulässig sind.

Mit oder ohne S-Bahn-Haltestelle?

Die Fraktionssprechenden unterstrichen allen voran die Bedeutung des Studienauftrags. Die Erwartungen daran sind gross. Ziel sei es, dass die bestehenden Qualitäten von Riehen im Stettenfeld erhalten werden, betonte der für die Siedlungsentwicklung zuständige Gemeinderat Felix Wehrli (SVP). Es gelte, die Chancen für das Stettenfeld auszuloten. Carol Baltermia (FDP) kritisierte als Präsident der zuständigen Sachkommission, dass die Grundeigentümerinnen- und Grundeigentümer erst spät miteinbezogen worden seien.

Auch mit den deutschen Nachbarn sei erst spät geredet worden, so Baltermia. SVP-Sprecher Heinrich Ueberwasser erinnerte an die S-Bahn-Haltestelle Stettenfeld, die im Richtplan eingezeichnet ist. Diese sei Voraussetzung für die Planung.

Marcel Hügi (FDP) sieht in der Entwicklung des Stettenfelds eine «tolle Chance» für Riehen, ein modernes Quartier mit Vorbildcharakter zu realisieren. Hügi sieht aber Gefahr, dass die grossen Leitlinien in den Diskussionen über Details vergessen gehen. Zu den grossen Leitlinien zählte der FDP-Sprecher unter anderem den öffentlichen Verkehr und die Schulen.

SP äussert klare Forderungen

Warnende Worte kamen von der SP. Netto-Null müsse bei der Entwicklung das oberste Ziel sein, stellte Joris Fricker klar und drohte, dass die SP anderenfalls «vermutlich» nicht an Bord sein werde. Ein besonderes Augenmerk müsse dem bezahlbaren Wohnraum geschenkt werden. Nicht alle Mitglieder in der SP-Fraktion hätten genügend Vertrauen in den Gemeinderat, dass die im Zukunftsbild festgelegten Ziele auch umgesetzt werden, erklärte Fricker.

Der neutrale Quartierverein Riehen Nors nimmt den Entscheid des Einwohnerrates zur Kenntnis, fordert aber einen proaktiven Einbezug in die weiteren Verfahrensschritte, wie er am Donnerstag mitteilt. Nur so könne sichergestellt werden, dass mit der Entwicklung des Stettenfelds tatsächlich ein Mehrwert für Riehen Nord - aber auch für ganz Riehen - geschaffen werden kenne.