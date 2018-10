Beim Güterbahnhof Wolf passiert bis 2026 nichts

Der Bahnhof SBB ist nicht das einzige Grossprojekt, das die SBB momentan in Basel haben. Da wäre etwa das Areal Volta Nord. Diese Überbauung kommt vors Volk, nachdem der Gewerbeverband erfolgreich Unterschriften für ein Referendum gesammelt hat. Nach einem Ja will die SBB sofort loslegen, sagte Alexander Muhm, Leiter Development SBB Immobilien, am Rande der Baustellenbesichtigung des Westflügels. Die Kritik, dass etwa zu wenig Gewerbeflächen auf dem Areal gebaut werden sollen, könne er nicht nachvollziehen. Und auch die Diskussion um die Grösse des Parks sei für ihn unverständlich. «Wir haben von Anfang an geplant, dass der Park 20 000 Quadratmeter gross sein wird. Also 5000 mehr als jetzt gefordert wird», betonte Muhm. Während die SBB beim Lysbüchel auf den Volksentscheid warten müssen, sind sie auf einem weiteren Areal noch Jahre von einem allfälligen Volksvotum entfernt. Beim Güterbahnhof Wolf werde bis 2026 sicher nichts gebaut, sagte Muhm. Das Ziel sei aber, den ersten Bebauungsplan im nächsten Jahr vor den Grossen Rat zu bringen. Die SBB planen dort in Zusammenarbeit mit der Stadt Basel unter anderem eine «Smart City». Das heisst, dass der Fokus auf dem Areal auf der Digitalisierung liegen soll. Der Güterbahnhof Wolf liegt in der Nähe des St. Jakob-Parks und ist rund 16 Hektaren gross. (phf)