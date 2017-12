Wer am Mittwoch Kopfweh oder gar Migräne hatte, weiss jetzt: Es war der sich ankündigende Sturm. Der Meteorologe Karl Gutbrod vom Basler Wetterdienst meteoblue.com erklärt: «Es gab sehr grosse Druckunterschiede. Diese haben sich bereits über Tage und Wochen hinweg aufgebaut. Und diese Druckunterschiede führen dann zu dieser heftigen Reaktion, zu diesem Sturm.» Die Luftmassen fliessen mit grossem Schwung in Richtung des Tiefdruckgebiets und gewinnen dabei erheblich an Geschwindigkeit.

Wie im Lehrbuch

Es war ein Vorgang wie im Lehrbuch: Zuerst die Warmfront, dann die Kaltfront. Damit fuhr auch die Temperatur Achterbahn. Mittwoch um 10 Uhr morgens lag sie beispielsweise in Basel bei minus einem Grad, stieg bis Mitternacht auf über zehn Grad und fiel um sechs Uhr morgen innerhalb von 20 Minuten auf zwei Grad zurück. Im Winter werden diese Kaltluftmassen auf dem Weg vom Atlantik bis zu uns weniger aufgewärmt. Auch Blitze wurden registriert – untypisch für die Winterzeit, aber typisch für den Wechsel von der Warm- zur Kaltfront. «Wo die Kaltfront die Warmfront vor sich herschiebt, gibt es enorme Energieunterschiede.»

Bis 100 Kilometer pro Stunde

Am Donnerstag früh um sieben wurden in Basel Spitzengeschwindigkeiten von 100 km/h gemessen. Die Windverhältnisse können lokal sogar noch extremer sein, «beispielsweise wenn der Wind Luftmassen in ein Tal hinein presst», sagt Gutbrod. Wenn das Tal enger wird, steigt die Windgeschwindigkeit, das ist der sogenannte Jet-Effekt. Zum Vergleich: Beim Sturm Lothar vor Neujahr 2000 wurden Windgeschwindigkeiten bis 140 Kilometer pro Stunde gemessen.

Über die Jahre sei eine leichte Zunahme solcher Stürme zu verzeichnen, sagt Gutbrod. Das könne man an den Wetterdaten, wie auch an den Schadensmeldungen an die Versicherungen ablesen. Eine genaue Bewertung ist schwierig, dazu müsste man, wegen der Seltenheit der Ereignisse, ein Jahrhundert oder viele Orte gleichzeitig betrachten.