Für die Bühne stimmten acht der insgesamt 43 befragten Theaterexperten aus der Schweiz, Deutschland und Österreich, wie die Fachzeitschrift "Theater heute" am Donnerstag mitteilte. Bei der Bühnen-Hitparade gibt es keine vorgegebenen Nominierungen, die Kritiker streuen ihre Voten traditionell breit.

In einer Mitteilung des Theater Basel wird Intendant Andreas Beck zitiert: «Ich freue mich für uns alle am Theater Basel ganz irre. Und für unser Publikum, denn das wusste ja schon viel früher, dass sie ihr respektive unser Theater sehr mögen, denn es kamen immer häufiger immer mehr. Und an die Politik ist es in diesen Zeiten das perfekte Signal: Theater kann über die eigene Stadt hinaus strahlen, wenn es denn strahlen darf; will heissen: zum Strahlen braucht es Talente und eine mehr als solide, weiter denkende Finanzierung. Und Auszeichnungen wie diese sollten das doch jetzt garantieren, oder? In diesem Sinne: Juchhu.»

"Schauspielerin des Jahres" wurde mit sieben Stimmen Caroline Peters vom Wiener Burgtheater. "Schauspieler des Jahres" ist mit zehn Stimmen der freischaffende Schauspieler Benny Claessens.