Grosse Übersicht Basler Vorfasnacht 2023: Das steht bei den Veranstaltungen alles auf dem Programm Über ein Dutzend Veranstaltungen bringt die Fasnacht in Basel auf die Bühne. Während 42 Tagen sind ganz unterschiedliche Vorfasnachtsveranstaltungen zu sehen. Die bz macht einen Rundumschlag und stellt die diesjährigen Ausgaben und ihre Besonderheiten vor.

Die Fasnachtsgesellschaft Seibi Basel bei ihrem letztjährigen Auftritt am Glaibasler Charivari. Die Veranstaltung wurde jeden Abend mit Standing ovations belohnt. Bild: Juri Junkov (4. Februar 2022)

Die Larvenmaler kaschieren und pinseln, die Schneiderinnen messen ab und nähen die Kostüme, die Aktiven üben in den eigenen vier Wänden und gemeinsam im Keller. Langsam aber sicher kommt wieder Fasnachtsstimmung in Basel auf.

Noch bevor am Samstag die Plakette erhältlich ist und die Verkäuferinnen und Verkäufer wieder lauthals durch die Innenstadt rufen und die Binggis und Jungen sich im Bekanntenkreis einen Batzen dazuverdienen können, erhalten die Obleute der Formationen bereits neidische Blicke. Im Moment sind sie – mit Ausnahme von ausgewählten anderen – die Einzigen, welche die «Blaggedde» bereits am Revers tragen. Denn für ihre Teilnahme an der Plakettenvernissage kurz vor dem Jahreswechsel erhalten sie eine Goldige geschenkt.

So sieht die Basler Fasnachtsplakette 2023 aus. Der Verkauf startet am Samstag. Bild: Juri Junkov

52 Tage sind es noch bis zum Morgenstreich. Bis dahin müssen die Larven und die Kostüme fertig sein und die Märsche sitzen. Alle Signale deuten darauf hin, dass es wieder eine Fasnacht ohne jegliche Pandemie-Einschränkungen gibt. Auch der Cortège, der vom Fasnachts-Comité organisierte Umzug am Montag und Mittwoch, kann nach drei Ausfällen wieder im gewohnten Rahmen stattfinden. Zum offiziellen Motto der Fasnacht, «Zämme im Taggt», haben sich die Cliquen meist schon im Herbst auf ein eigenes Sujet festgelegt.

Vorfasnacht während 42 Tagen

Obschon vieles im Hintergrund im Gang ist, ist die Fasnacht für den Rest der Bevölkerung nur wenig spürbar. Doch ab dieser Woche dürfte sich das ändern. Denn ab heute Freitag startet mit dem Pfyfferli die erste Basler Vorfasnachtsveranstaltung. Wer abends den Spalenberg hoch oder runter schlendert, wird die Piccolo-Klänge kaum überhören können.

Über ein Dutzend Veranstaltungen finden in diesem Jahr statt, bevor das Drummeli als letzte nur zehn Tage vor der Fasnacht seine Dernière in der ­neuen Lokalität feiert. Von Jung bis Alt, von Fasnachtskennern bis Fasnachtsneulingen, alle dürften eine Veranstaltung finden, die zu ihnen passt. Die Auswahl ist gross.

Pfyfferli – 6. Januar bis 26. Februar im Theater Fauteuil

Im Pfyfferli 2023 soll es unter anderem um «Political Correctness» gehen. Archivbild: Mimmo Muscio

Das Pfyfferli zeigt in diesem Jahr eine bunte Mischung aus Gesang, Tanz und Schauspiel. Es sei eine «sehr musikalische Produktion, die das Jahr 2022 Revue passieren lässt», sagt Caroline Rasser, Dramaturgin des Pfyfferli und Fauteuil-Leiterin. So geht es unter anderem um die «bizarre» WM in Katar, «Political Correctness» und unbesetzte Stellen an Schulen.

Caroline Rasser selbst legt ausnahmsweise eine Pause ein und wird bei den 56 Vorstellungen nicht als Teil des Ensembles auf der Bühne stehen. Regie führt erstmals der Urner Regisseur Rolf Sommer, der nach eigenen Angaben mit der Basler Fasnacht nur wenig am Hut hat. Das Autorenteam der nächsten Ausgabe besteht aus neun Personen. Zum ersten Mal aufgeführt ist auch Baschi Dürr. Der abgewählte Alt-Regierungsrat der FDP hat bereits für die letzte Produktion eine Nummer unter einem Pseudonym verfasst. Nun steht Dürr erstmals mit seinem Namen hin.

Fasnachtsbändeli – 7. Januar bis 15. Februar im Theater Arlecchino

«Schwinge, jodle, gässle!» – unter diesem Motto steht das Fasnachtsbändeli 2023 und widmet sich dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) in Pratteln. Entstanden ist eine dramatische Liebesgeschichte, die ein wenig an das Musical «West Side Story» erinnert. «Sie ist vom Land, er ist aus der Stadt – das kann doch nicht gut gehen», kündet das Familientheater an und fügt gleich hinzu: «Aber warten Sie es ab, die Fasnacht bringt die Menschen zusammen.»

Regie für das neue Stück führte Colette Studer, der Text stammt von Peter Keller. Es gibt Nachmittags- und Abendvorstellungen. Jeweils am Mittwoch findet im Theater Arlecchino zudem das Schyssdräggziigli statt. Die kleine Schwester des Fasnachtsbändeli ist eine kompakte Vorfasnachtsgeschichte, die einerseits Fasnachtslaien das ABC der Basler Fasnacht näher bringt, andererseits auch Fasnachtsprofis bestens unterhaltet.

Mimösli – 12. Januar bis 18. Februar im Kulturhaus Häbse

Auch der Schnitzelbank «s spitzig Ryssblei» wird am diesjährigen Mimösli dabei sein. Bild: Juri Junkov

Das Mimösli erscheint unter der neuen Leitung von Dani von Wattenwyl in einem neuen Kostüm. Sieben «Raamestiggli», eine Solonummer des Hansjörg Hersberger alias «Häbse», die Pfeifergruppe «piccognito» und die Tambourengruppe «d Rötzilisgge vo Stickstoff» warten auf das Publikum. Das Ensemble stellen Dani von Wattenwyl, Hedy Kaufmann, Nicole Loretan, Carlos Amstutz, Maik van Epple und Michael Eckerle.

Bei den Schnitzelbänken kommen die Altbewährten «s spitzig Ryssblei» und «d Gryysel» zum Zuge, bei den Guggenmusiken rocken die «Räpplischpalter» und «Fuege-Fäger» die Bühne im «Häbse». Der Fokus wird zudem stärker auf die Musik gelegt. So wird unter der Leitung von Emmi Lichtenhahn eine rundum erneuerte Mimösli-Band auftreten. Mit dabei sind bekannte Musiker wie Thomas Kull und Beat Schürpfe. Die Schlussnummer sei dieses Jahr «kürzer aber dafür sehr besinnlich».

Bryysdrummle und -pfyffe – 19. bis 21. Januar im Congress Center Basel

Nachdem das «Offizielle» 2022 pandemiebedingt in den Mai verschoben werden musste, findet das Wettpfeifen und -trommeln wieder wie gewohnt vor der Fasnacht statt. Binggis, Junge und Erwachsene messen sich und zelebrieren dabei die Fasnachtsmusik. Dabei treten sie in den Kategorien Einzel, Tambouren- und Pfeifergruppen sowie gemischte Gruppen und Solo Duo (Junge und Alte) auf.

Das Basler Bryysdrummle und -pfyffe 2022. Bild: Juri Junkov

Das gesamte Offizielle Basler Bryysdrummle und -pfyffe 2023 wird neu nur an einem Austragungsort statt­finden – im Congress Center beim Messeplatz. «Dies gibt uns die Möglichkeit, die Stimmung und Vorfreude der Vorfasnachtszeit noch stärker zu zelebrieren und zu geniessen», begründen die Organisatoren den Entscheid. Am 19. und 20. Januar finden die Vorausscheidungen der Jungen und Alten statt. Der Höhepunkt ist dann am 21. Januar mit den Finaldurchläufen der Binggis, Jungen und Alten.

s’Läggerli – 19. Januar bis 11. Februar im Scala Basel

Patrick «Almi» Allmandinger am Läggerli 2021. Bild: Marc Gilgen

Vor vier Jahren zerstritt sich das Komikerduo, nun scheinen sich Patrick «Almi» Allmandinger und Renato Salvi versöhnt zu haben. Denn beim diesjährigen Läggerli machen die Beiden wieder gemeinsame Sache und arbeiten hinter der Bühne wieder zusammen.

Die Läggerli-Macher künden die neue Ausgabe mit allerlei Neuerungen an. So wurde extra eine fünf mal fünf Meter grosse Drehscheibe gebaut. Statt eines zusammenhängenden Stückes werden mehrere Nummern gespielt. Die Familie Keller, die bisher den roten Faden spann, wird in der ersten Nummer ihren Abschied haben. Zudem wurden die Eintrittspreise für ihre Vorfasnachtsveranstaltung gesenkt.

Charivari – 28. Januar bis 11. Februar im Volkshaus Basel

Unter anderem sorgte die Schotte Clique am Charivari vor einem Jahr für Stimmung. Bild: Juri Junkov

Die Organisatoren rund um den Programmchef Erik Julliard möchten auch mit der neuen Ausgabe jeden Abend für stürmischen Beifall sorgen. «Ein gewisser Druck ist immer gut für die Weiterentwicklung einer Veranstaltung. Ausruhen ist nicht unsere Stärke», sagt Julliard. Eine Neuauflage erlebt das in den 1970-er Jahren fürs Charivari gegründete Trio Piccolo Piano.

Einen besonderen Auftritt plant wohl auch die Gugge Negro-Rhygass, die im ihr 65-jähriges Bestehen feiert. Ebenfalls treten die Basler-Rolli und die Pfyffergrubbe Schäärede auf. Für die Unterhaltung zwischen den musikalischen Einlagen sorgt auch im nächsten Jahr das Schauspielensemble des Charivari.

Räppli – 28. Januar im Alten Kraftwerk

Pascal Altunbas hofft auf ein erfolgreiches erstes «Räppli». Bild: Nicole Nars-Zimmer

Die neue Vorfasnachtsveranstaltung will sich in mehreren Bereichen klar vom bisherigen Angebot unterscheiden. «Wir wollen die Fasnacht, wie wir sie von der Strasse kennen, auf die Bühne bringen», verriet Initiant Pascal Altunbas damals exklusiv der bz. So wird beispielsweise auf die traditionellen «Raamestiggli» verzichtet.

Stattdessen führt Tele­basel-Moderatorin Susanne Huber durch den Abend. Eine weitere Besonderheit: Es gibt keine gestuhlte Veranstaltung. Mit rund 1000 Besucherinnen und Besuchern rechnet das Leitungsteam, Sitzplätze soll es jedoch nur 80–100 Stück geben. Für alle anderen stehen Stehtische zum Verweilen zur Verfügung.

Laaferi – 3. bis 5. Februar in der Eventhalle der Messe Basel

Schnooggekerzli mit "Ryslaifer" am Laaferi 2022. Bild: Ivo Birrer

Nach der erfolgreichen Erstausgabe im April 2022 kehrt das Kinder-Drummeli zurück auf die Bühne. Pandemiebedingt wurde aus der Vor- eine Nachfasnachtsveranstaltung, in diesem Jahr soll das Laaferi allerdings wie ursprünglich angedacht vor den «drey scheenschte Dääg» stattfinden.

«Rund um das erste Laaferi ist eine riesige Euphorie entstanden», erzählte Mitinitiant Matthieu Meyer bei der Bekanntgabe der neuen Pläne. Bei der zweiten Ausgabe, bei der Andrea Pfaehler Regie führt, wirken rund tausend Kinder und Jugendliche mit. Am Nachmittag des 3. Februars gibt es zudem eine öffentliche und kostenlose Generalprobe für Basler Primarschulkinder.

Kinder-Charivari – 4. bis 12. Februar auf der Kleinen Bühne im Theater Basel

«S Ghaimnis vom Basilisgge-Brunne» hiess das Stück des letztjährigen Kinder-Charivaris. Bild: Kenneth Nars

Die überwiegend neue und besonders junge Besetzung zeigt bei der 47. Ausgabe das Theaterstück «S’antygge Piccolo». Dieses handelt von Helikoptereltern, Umweltverschmutzung und allerlei fabelhaften Wasserwesen. Im Zentrum stehen die Jungen, wie Regisseurin Brigitte Voltz sagt. «Ich wollte unbedingt über ein Thema schreiben, das die Kinder wirklich beschäftigt.»

Musikalisch begleitet wird das neue Stück von der Jungen Garde der Seibi und den Solistinnen Gwendolin Studer auf dem Konzertpiccolo sowie Mirjam Voltz an der Percussion. Ausserdem tritt die Kinder-Ballettgruppe vom Basler Studio für Tanz und Gymnastik unter der Leitung von Christina Roth auf.

E Bsuech im Fasnachtshuus – 9. bis 18. Februar in der Safran Zunft

Auch heuer wird die Vorfasnachtsveranstaltung in der Safranzunft stattfinden. Bild: Benno Hunziker

Die dritte Ausgabe der Vorfasnachtsveranstaltung steht unter dem Motto «Gäll, du wettsch hütt mit?». Auch in diesem Jahr wird die Veranstaltung als «klein, fein und exklusiv» beschrieben. Pro Vorführung, davon gibt es in diesem Jahr zehn, stehen gerade mal 80 Plätze zur Verfügung.

Im Billettpreis von 119 Franken sind ein 3-Gänge-Menu und ein Apéro inbegriffen. Geschrieben hat das Stück der Autor und Kabarettist Roland Suter, Leiter des Theaters im Teufelhof Basel. Einen Überraschungsgast wird es auch geben. «Dieser wird den Rahmen sprengen, da sind wir uns sicher», verspricht Patrick Stalder, Präsident vom Verein «Fasnachtshuus».

Zofingerconzärtli – 9. bis 11. Februar im Congress Center Basel

Hans-Peter Wessels als «Lyyche» am Zofingerconzärtli 2018. Bild: Roland Schmid

Auch in diesem Jahr gibt es noch viele Fragezeichen, was das Programm des «Conzärtli» anbelangt. «Wie allewyl» hält sich die organisierende Studentenverbindung Zofingia Basel bedeckt. Klar ist erst, wann und wo die älteste Vorfasnachtsveran­staltung der Stadt stattfindet.

Doch auch 2023 dürften ganz nach dem Motto «S wird kritisiert, s wird parodiert, s wird uf dr Biini ummegfyyrt» prominente Persönlichkeiten von ihren «zum Verwechseln ähnlichen Doubles» persifliert werden. Das Geheimnis, wer alles als sogenannte «Lyyche» beim Zofingerconzärtli aufs Korn genommen wird, wird erst in den Wochen vor dem Start des Veranstaltung gelüftet.

Källerstraich – 10. bis 19. Februar im Basler Marionetten Theater

Dr Singvogel am Källerstraich 2019. Bild: Roland Schmid

Im Marionetten Theater ist jeweils eine besondere Vorfasnachtsveranstaltung zu sehen. «Die drei Antikeerper» in Marionettenform führen als Gastgeber durch den Abend und greifen «brennende Themen» auf, kündet das Basler Marionetten Theater an. Ziel sei es, «einen faszinierenden Brückenschlag zwischen Fasnacht und Figurenspiel» zu schaffen.

Unterstützt werden die «Antikeerper» Sämi, Werni und Heinz durch die Pfyffergruppe Ego-Säu, den Tambour Andy Borer und prominenten Gaststimmen. Auch echte Schnitzelbänke, darunter auch Heiri, dr Singvogel und s Rollaator Röösli, sind in diesem Jahr wieder mit dabei im historischen Zehntenkeller. Der Källerstraich ist bereits ausverkauft.

Drummeli 11. bis 17 Februar – in der Eventhalle der Messe Basel

Letztes Jahr fand das Drummeli im Kiechli statt. Bild: Roland Schmid

Nach dem pandemiebedingten Gastspiel im Theater Küchlin im vergangenen Februar zieht es das Drummeli nicht zurück ins Musical Theater, sondern an einen neuen Spielort. Die grösste Basler Vorfasnachtsveranstaltung findet ab diesem Jahr in der Eventhalle der Messe Basel statt und steht 2023 unter dem Sujet «Legendär». Die Eventhalle fasst 1270 Plätze.

Über 1000 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler wirken mit: eine Guggenmusik (Schlössli-Schränzer), zwei Schnitzelbänke (Dreydaagsfliege, Hansli Bargäld) und 19 Stammcliquen. In der Brasserie Monsieur Verseau wird erstmals das Drummeli-Diner angeboten, ein Vier-Gänge-Menu, inklusive Dessert und Getränk während der Pause.