Viel Wind, gelegentlich ein Donnerwetter und stürmische Zeiten – aber insgesamt ein heisser Herbst. So lautet die Prognose für den Basler Politbetrieb. Mit der Bündelitagsitzung gehen Regierung und Parlament in die Sommerpause. Damit ist auch klar: Viele wichtige Geschäfte behandelt die Politik erst in der zweiten Jahreshälfte. Das konnte nicht in allen Fällen erwartet werden.

Die Bau- und Raumplanungskommission hat sich am Ozeanium die Zähne ausgebissen. Das grosse Projekt hat mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet, findet auch Kommissionspräsident Jeremy Stephenson (LDP). Zwar stehe der Bericht nun «in der Rohfassung», auf die letzte Sitzung vor den Sommerferien hat es aber nicht mehr gereicht. Diese steht traditionell auch der Finanzkommission mit dem Bericht zur Rechnung zu.

Weil die BRK in «vielen Fragen immer wieder nachfassen musste», verzögerte sich auch die Besprechung anderer Geschäfte mit potenzieller Sprengkraft. So verschiebt sich die Landhof-Debatte und jene über den Neubau fürs Staatsarchiv in den Herbst ... wo mit der Überbauung Messe und der Zonenplatzrevision bereits weitere grosse Brocken geplant wären.