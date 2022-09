Grosser Polizeieinsatz Nach 20 Hausdurchsuchungen: Mutmasslicher Schleuser ennet der Grenze in Deutschland verhaftet Die Staatsanwaltschaft Lörrach hat gemeinsam mit der Stuttgarter Polizei zeitgleich 18 Wohnungen und zwei Gaststätten durchsucht und dabei einen mutmasslichen Schleuser verhaftet.

180 Beamtinnen und Beamte standen bei den 20 Hausdurchsuchungen im Einsatz. Symbolbild: Wolfgang Kumm / DPA

Die 20 Haus- und Gaststättendurchsuchungen wurden in Weil am Rhein, Lörrach, Eimeldingen, Bad Säckingen, Todtnau, Offenburg, Karlsfeld und München durchgeführt. Die Ermittler wurden durch einen Hinweis auf die Hauptbeschuldigten aufmerksam. Die fast einjährigen Ermittlungen brachten dann deren Arbeitsweise und ihre Helfer zum Vorschein. Am Einsatz waren 180 Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei, Mitarbeitende der Bundeszollverwaltung und der Landespolizei beteiligt.

Bei den beiden Hauptbeschuldigten handelt es sich um einen 32-jährigen Deutschen und einen 41-jährigen Türken. Ihnen wird gewerbs- und bandenmässiges Beschaffen von gefälschten amtlichen ausländischen Dokumenten und gewerbsmässiges Einschleusen von Ausländern vorgeworfen.

So kamen sie an legalisierte Aufenthaltsdokumente

Wie die Staatsanwaltschaft Lörrach am Mittwoch mitteilt, wird ausserdem vier weiteren Türken im Alter von zweimal 37 Jahren und zweimal 49 Jahren Beihilfe zu den bereits genannten Taten vorgeworfen. Weiteren neun Türken zwischen 22 und 49 wird die Nutzung gefälschter Dokumente zur Erlangung eines deutschen Aufenthaltsstatus vorgeworfen.

Die Hauptbeschuldigten und ihre Helfer sollen zuerst die türkischen Staatsangehörigen auf dem Landweg von Italien über Österreich oder die Schweiz illegal nach Deutschland geholt haben. Anschliessend wurden die Geschleusten entweder in Italien oder in Deutschland mit verfälschten oder gefälschten italienischen Daueraufenthaltstiteln ausgestattet.

Mit diesen Papieren konnten die Personen eine Freizügigkeit gegenüber Deutschland vortäuschen. Damit sie arbeiten konnten, stellten die deutschen Behörden dann eine echte deutsche Arbeitserlaubnis aus, was den Aufenthalt der Geschleusten in Deutschland zum Schein legalisierte.

Beweismaterial, Haftbefehl und Freilassung

Bei den diversen Durchsuchungen konnte umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden: gefälschte ausländische Dokumente, Mobilfunktelefone und Speichermedien. Ausserdem wurden zwei junge Männer gefunden, die sich illegal in Deutschland aufhalten: Ein 19-jähriger Türke und ein 18-jähriger Türke. Für den 41-jährigen Hauptverdächtigen wurde ein Haftbefehl beantragt und erlassen. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt.

Die türkischen Geschleusten wurden aufgrund ihres illegalen Aufenthaltsstatus den jeweiligen Ausländerämtern übergeben. Diese leiten weitere Schritte ein. Der 32-jährige Deutsche wurde wieder entlassen und befindet sich auf freiem Fuss.