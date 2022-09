Grosser Rat Ausgewogen oder nicht? Steuersenkungen sorgen für Zoff unter den Basler Sozialdemokraten Mit grossem Mehr hat das Basler Kantonsparlament ein 88 Millionen Franken schweres Entlastungspaket beschlossen, von dem alle Steuerzahlenden profitieren. Die enthaltenen Senkungen für Vermögende und hohe Einkommen sorgen aber im linken Lager für Stunk.

Nach der Steuerdebatte ist vor der Steuerdebatte: Zwar hat der Grosse Rat am Mittwoch mit 77 zu 15 Stimmen deutlich ein 88 Millionen Franken teures Paket mit Steuersenkungen gutgeheissen. Da aber Grüne, Basta und Juso umgehend das Referendum ankündigten und die dazu nötigen 2000 Unterschriften wohl beisammen bekommen werden, wird das Basler Stimmvolk das letzte Wort haben. Dies voraussichtlich im März 2023.

Neben einer Senkung der Einkommens- und der Vermögenssteuer sind höhere Abzüge für Krankenkassenprämien, Kinderbetreuungskosten sowie ein höherer Sozialabzug vorgesehen. Das verabschiedete Paket wurde von der grossrätlichen Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK) auf Basis eines Vorschlags der Regierung erarbeitet.

Die Diskussion im Parlament und die Reaktionen der Parteien lieferten einen Vorgeschmack auf den Abstimmungskampf. Streitpunkt Nummer eins war und ist die Senkung der Vermögenssteuern. Zwar lehnte das Parlament den Antrag des Grün-Alternativen Bündnis (GAB) auf Streichung dieses Steuergeschenks an Reiche letztlich mit 53 zu 38 Stimmen bei 2 Enthaltungen ab. Allerdings votierte ein Grossteil der SP-Fraktion für den Antrag – entgegen der Haltung der eigenen Finanzdirektorin Tanja Soland sowie der SP-Mitglieder in der WAK.

Ungleiche Verteilung der Vermögen in Basel-Stadt besonders ausgeprägt

Die Besteuerung von Kapital statt Arbeit sei ein wesentliches Prinzip sozialdemokratischer Politik, sagte Lisa Mathys, die Sprecherin dieser SP-Mehrheit. In der Schweiz besitzt das reichste Prozent der Bevölkerung rund 40 Prozent der Vermögen. Basel-Stadt ist nach Genf der Kanton mit der ungleichsten Verteilung. Dass die Regierung ohne Auftrag eine Senkung der Vermögenssteuer ins Paket aufgenommen habe, sei unverständlich, kritisierte auch Harald Friedl (GAB).

Soland verteidigte die Haltung der Regierung: Die Senkung der Vermögenssteuer sei moderat. Gerade einmal 12 Millionen Franken werden dafür eingesetzt. Die Massnahme sei zudem ein «Zeichen der Wertschätzung an eine Bevölkerungsgruppe, die wichtig sei für die Stadt. Basel-Stadt ist heute einer der Kantone mit der höchsten Vermögenssteuer. Daran ändere die vorgeschlagene Senkung nichts. Pascal Pfister hält die Senkung der Vermögenssteuern für falsch, lehnte aber den Antrag auf Streichung der Massnahme wie die anderen WAK-Mitglieder der SP ab. Man bekenne sich zu dem in der Kommission erarbeiteten Kompromiss.

Die Rechnung 2022 des Kantons Basel-Stadt werde einiges besser abschliessen als budgetiert, verriet Finanzdirektorin Tanja Soland im Grossen Rat während der Steuerdebatte. Kenneth Nars

Die Genossinnen und Genossen brachten in der WAK einen höheren Sozialabzug ein – davon profitieren relativ vor allem tiefe und mittlere Einkommen. Im Gegenzug hatten sie zwei Kröten zu schlucken: Neben der Regierungsidee für die Vermögenssteuersenkung lancierten die Bürgerlichen tiefere Steuersätze für hohe Einkommen (ab 200'000 Franken). Diese schlägt mit 8 Millionen Franken zu Buche und wurde im Rat vom GAB ebenfalls bestritten. Damit werde der Volksentscheid vom Mai 2019 für eine Topverdiener-Steuer missachtet, sagte deren Sprecherin Heidi Mück.

Zahlreiche Votanten hielten entgegen: Indem im Paket sämtliche Einkommenssteuersätze gleich gesenkt werden, bleibe die vom Volk damals beschlossene stärkere Progression gewahrt, sagten David Wüest-Rudin (GLP) und Luca Urgese (FDP) unisono. Die SP argumentierte hier gleich wie die Bürgerlichen. In der Folge wurden denn auch die beiden Anträge des GAB auf Streichung der Steuersenkung für hohe Einkommen mit 16 zu 78 Stimmen respektive 15 zu 79 Stimmen klar abgelehnt.

Grosser Teil der Senkungen kommt tiefen und mittleren Einkommen zugute

Im Abstimmungskampf dürfte vor allem die Diskussion innerhalb des rot-grünen Lagers spannend werden. Die SP als wählerstärkste Partei betont, dass ein grosser Teil des Pakets tiefen und mittleren Einkommen zugutekomme. Leider habe man die «unnötigen» Steuersenkungen für hohe Einkommen und für Reiche angesichts der bürgerlichen Mehrheit im Grossen Rat nicht verhindern können.

Der finanzielle Spielraum des Kantons bleibe aber gewahrt, betont die SP. Finanzdirektorin Soland verriet im Grossen Rat, dass der Rechnungsabschluss 2022 erneut um einiges besser ausfallen werde als budgetiert. Zu einem ganz anderen Gesamturteil gelangen nicht nur Basta und Grüne, sondern auch die Jungsozialisten: Sie zeigen sich gar «empört» über die Zustimmung ihrer Mutterpartei. Das Paket sei alles andere als ausgewogen. Für Gesprächsstoff an der SP-Versammlung, an der die Abstimmungsparolen gefasst werden, ist also gesorgt.