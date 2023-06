Grosser Rat Basel-Stadt Waaghof, Messehallen-Deal und Ballettschule – die Regierung äussert sich zum GPK-Bericht Der Basler Regierungsrat nimmt Stellung zum Bericht der Geschäftsprüfungskommission. Thematisiert werden unter anderem die Zustände im Basler Untersuchungsgefängnis Waaghof und die Missstände an der Ballettschule. Die Debatte läuft ab 15 Uhr weiter.

Gefängnis Waaghof: Regierung sieht Handlungsbedarf bei der Zellensituation

Die Zellensituation im Untersuchungsgefängnis Waaghof sorgte für Kritik. Bild: Kenneth Nars

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Rates kritisierte in ihrem Jahresbericht von 2022 die «nicht haltbaren» Zustände im Basler Gefängnis Waaghof. Weil die klimatisch schlechten Bedingungen in der Vergangenheit immer wieder zu reden gaben, besuchte die GPK das Gefängnis im November 2022.

Bei ihrem Rundgang habe sie festgestellt, «dass die Zellensituation auch hinsichtlich des Komforts und im Speziellen hinsichtlich der Privatsphäre ungenügend ist.» So müssten drei Personen in einer Zelle mit offener Toilette leben. «Das ist nicht haltbar», heisst es im Bericht. Die GPK erwartet diesbezüglich vom Regierungsrat Verbesserungen der Haftbedingungen. «Sollte es diesen Sommer wieder so heiss werden, hoffen wir, dass Lösungen gefunden werden», so GPK-Präsident Christian von Wartburg (SP).

GPK-Präsident Christian von Wartburg (SP) bei einer Medienkonferenz. Bild: Kenneth Nars

Denn eine neue Lüftung werde erst 2024 angebracht. Und: «Untersuchungshaft kann jeden treffen, glauben Sie mir.» Eine Gesellschaft müsse sich immer daran messen lassen, wie sie mit den Menschen am Rande umgehe. «Wir müssen auch dort gut sein, wo niemand hinsieht», so von Wartburg. Bei Menschen in U-Haft bestehe kein Grund, sie nicht mit Würde zu behandeln.

Zellensituation entspricht nicht mehr heutigem Standard

Im Zuge der Grossratssitzung vom Mittwoch veröffentlichte die Basler Regierung bereits vorab ihre Stellungnahme. Sie weist darauf hin, dass der «Waaghof» primär über Einer- und Zweierzellen verfüge. Bei einer hohen Belegung könne ein grosser Teil der Zellen aber zu Dreierzellen umgewandelt werden. Auch die nationale Kommission zur Verhütung von Folter habe bezüglich der Zellensituation keine Beanstandungen gemacht, heisst es in der Stellungnahme der Regierung.

«Unbestrittenermassen» entspreche die Zellensituation aber nicht mehr dem heutigen Standard. Der Regierungsrat teile insofern die Ansicht der GPK, dass der «unbefriedigenden Raumsituation in den kommenden Jahren in geeigneter Form Rechnung getragen werden muss.» Genaueres will der Regierungsrat nach den Sommerferien bekannt geben.

Messehallen-Deal: Regierung spricht von angemessenem Mietzins

Rund 700’000 Franken zahlen die BVB der Messe Schweiz zur Untermiete. Bild: Roland Schmid

Stellung nahm der Regierungsrat schriftlich auch zum umstrittenen Messehallen-Deal zwischen der MCH Group, dem Kanton Basel-Stadt und den Basler Verkehrs-Betrieben (BVB). Seit mehr als drei Jahren mietet die Messe Schweiz die Messehalle 3 vom Kanton Basel-Stadt, dem sie die Immobilie zuvor verkauft hatte. Die MCH Group vermietet die Halle wiederum an die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) weiter. Diese bringen dort vorübergehend E-Busse unter.

Die Miete, welche die MCH Group von den BVB verlangte, war um ein Vielfaches höher als jene, welche die MCH selbst dem Kanton Basel-Stadt entrichtete. Aufgrund eines Schiedsgutachtens wurde der Mietzins zwar reduziert, die Finanzkontrolle spricht aber auch da noch von einem «subventionierten» Mietzins. Man könne da nicht einfach einen Fantasie-Preis verlangen, so von Wartburg.

Das sieht der Regierungsrat anders: «Mit der Einigung auf ein Schiedsgutachten konnte ein angemessener und marktkonformer Mietzins bestimmt und ein langer Rechtsstreit vermieden werden», heisst es in der Stellungnahme.

Missbrauchsvorwürfe an der Ballettschule Theater Basel

Die Profiausbildung an der Ballettschule Theater Basel gibt es nur noch bis Ende des Schuljahres. Bild: Kenneth Nars

Seit diesem März liegt der externe Untersuchungsbericht zu den Missbrauchsvorwürfen an der Ballettschule Theater Basel (BTB) dem Basler Erziehungsdepartement (ED) vor. Dieser Bericht wurde zwar von öffentlichen Geldern finanziert, aber ist nicht öffentlich zugänglich. Das wurde im Grossen Rat kritisiert. Die Geschäftsprüfungskommission konnte nun den Bericht einsehen.

Die GPK nahm das Dokument unter die Lupe und kam zum Entschluss: Der Untersuchungsbericht bestätige, dass in der Ausbildung von Tänzerinnen im EFZ-Bereich (EFZ=Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis, Red.) ein Teil der befragten Lernenden Herabsetzungen ausgesetzt waren und Druck bezüglich Körperform und Gewicht ausgeübt wurde.

Regierungsrat hätte selber Untersuchung durchführen sollen

«Die GPK hätte jedoch erwartet, dass der Regierungsrat den vom Kanton finanzierten Untersuchungsbericht zumindest in anonymisierter Form veröffentlicht», so der Rechenschaftsbericht. Der Regierungsrat nehme die Erwartung der GPK zur Kenntnis. «Im Einzelfall wird eingehend geprüft werden müssen, ob und wie dies sinnvoll und möglich ist», so der Regierungsrat.

Es habe damals Gespräche zwischen der Ballettschule sowie der Lehraufsicht gegeben, heisst es im Bericht weiter. Die BTB habe der Lehraufsicht zugesichert, bei Problemen nach Lösungen zu suchen. «Danach seien Fälle aber wieder hinter einer Wand des Schweigens verschwunden.»

Dazu nimmt die Regierung wie folgt Stellung: «Die Konstellation mit den zusätzlich involvierten Partnern war einmalig und wird durch die Schliessung der EFZ-Ausbildung per Sommer 2023 beendet.»

Der GPK geht die Arbeit nicht aus

Auch dass es keine Meldestelle für Verstösse gegen den «Code of Conduct» gebe, findet die GPK «stossend». Künftig müssen alle Partnerinstitutionen im Rahmen der Sportklassen, die nicht Mitglieder von Swiss Olympic sind, gegenüber dem ED belegen, dass sie über ein Ethikstatut und eine unabhängige Anlaufstelle verfügen.

Die GPK habe weiterhin alle Hände voll zu tun, so Präsident Christian von Wartburg. Ein Beispiel: «Die Pandemie ist vorbei, aber es bedarf einer Aufarbeitung, auch seitens GPK.» Denn eine nächste Pandemie komme bestimmt und künftige Generationen sollen von den Erfahrungen der letzten Jahre profitieren können.

Die Debatte im Grossen Rat um GPK-Bericht wird um 15 Uhr fortgeführt.