Grosser Rat Basler Kriminalpolizei soll aus der Staatsanwaltschaft ausgegliedert werden Der Grosse Rat fordert, dass die Kriminalpolizei nicht mehr der Staatsanwaltschaft, sondern der Kantonspolizei angegliedert wird. Die «Kripo» ist bisher in Basel-Stadt als dem einzigen Kanton nicht Teil der Polizei.

Der Grosse Rat sprach sich für die Ausgliederung der Basler Kriminalpolizei aus der Staatsanwaltschaft aus. Justizdirektorin Stephanie Eymann muss nun eine entsprechende Vorlage auszuarbeiten. Archivbild: Kenneth Nars

Die Kriminalpolizei ist in Basel-Stadt seit 1931 Teil der Staatsanwaltschaft. Das ist schweizweit eine Ausnahme. Denn: Das Polizeikorps fungiert hauptsächlich als Sicherheitspolizei. Für das weitere Abwickeln der Fälle ist die Staatsanwaltschaft zuständig.

Gemäss der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) untersteht die Polizei der Aufsicht und Weisung der Staatsanwaltschaft und ermittelt Straftaten aus eigenem Antrieb, auf Anzeige von Privaten und Behörden sowie im Auftrag der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft leitet das Vorverfahren, verfolgt Straftaten im Rahmen der Untersuchung, erhebt gegebenenfalls Anklage und vertritt die Anklage.

Während die Polizei die Pflicht habe, die Staatsanwaltschaft über schwere Straftaten zu informieren, liege es in der Pflicht der Staatsanwaltschaft, die ersten wesentlichen Einvernahmen nach Möglichkeit selbst durchzuführen. Eine administrative Integrierung oder eine Angliederung der Kriminalpolizei in oder an die Staatsanwaltschaft wurde in der Botschaft zur Vereinheitlichung der Strafprozessordnung explizit nicht empfohlen, begründet Pascal Messerli (SVP) in seinem Vorstoss. Dieser fordert eine Ausgliederung der Kriminalpolizei aus der Staatsanwaltschaft.

Keine klassische Links-Rechts-Debatte

Unterstützung erhielt Messerlis Anliegen aus diversen politischen Lagern. So war es denn auch keine klassische Links-Rechts-Debatte, die der Grosse Rat am Mittwoch führte.

«Da die Kriminalpolizei Aufgaben der Kantonspolizei sowie der Staatsanwaltschaft übernimmt, entsteht eine problematische Verflechtung zwischen den Institutionen», sagte Messerli. Die Staatsanwaltschaft delegiere Aufgaben wie beispielsweise polizeiliche Ermittlungen an die Kriminalpolizei. Dies habe zur Folge, dass die Kriminalpolizei ihrer Haupttätigkeit, namentlich der Verfolgung von Straftaten und Schwerpunktsetzung bei der Verbrechensbekämpfung, nicht genügend nachkomme.

Richtiger Zeitpunkt für Motionäre

Die Motionäre seien davon überzeugt, dass eine entsprechende Umstrukturierung auch im Zusammenhang mit der zunehmenden Kritik an der Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt jetzt zum richtigen Zeitpunkt kommen würde und sicherheitspolitisch ein Mehrwert für alle Beteiligten entstehen könne.

Die Motionäre verlangen deshalb vom Regierungsrat, eine entsprechende Vorlage auszuarbeiten. Sofern in diesem Zusammenhang und im Rahmen der Vorlage gesetzliche Anpassungen sowie weitere Umstrukturierungen notwendig seien, seien diese ebenfalls vorzunehmen.

Geschäftsleitung der Staatsanwaltschaft gegen Neuorganisation

Die Geschäftsleitung der Basler Staatsanwaltschaft hingegen befürwortet die heutige Organisationsstruktur der kantonalen Strafverfolgung und lehnt eine Ausgliederung der Kriminalpolizei dezidiert ab, wie einer entsprechenden Stellungnahme zu entnehmen ist.

Der Regierungsrat beantragte eine Überweisung als weniger verbindlichen Anzug, wie Justizdirektorin Stephanie Eymann (LDP) erläuterte. «Im Vordergrund muss das Ziel stehen, die Kriminalität in unserem Kanton besser bekämpfen zu können.», so Eymann.

Polizeiliches Handeln könnte mit der Eingliederung in einem Guss erfolgen, so Eymann weiter. Und: Polizisten hätten alle Skills, die sie brauchen würden, könnten sie in Basel-Stadt aber nicht anwenden, was ein weiterer Grund sei, weshalb die Polizei auch Abgänge zu verzeichnen habe.

Grosse Mehrheit für Überweisung als Motion

Allerdings machte Eymann darauf aufmerksam, dass eine solche Ausgliederung eine grosse Reorganisation nach sich ziehen würde. Daher sei zunächst eine Analyse angebracht und eine Umwandlung in einen Anzug passender.

Mehrere Fraktionssprecher waren sich einig, dass die Gründe für die Notwendigkeit einer Ausgliederung auf dem Tisch liegen würden. Für eine Überweisung als Motion sprachen sich nebst der SVP auch die Fraktionen SP, GAB und LDP aus. Gegen eine Überweisung war einzig die FDP – die GLP liess den Entscheid offen. Die Fraktion Mitte-EVP war für eine Umwandlung in einen weniger verbindlichen Anzug.

Der Grosse Rat überwies das Geschäft schliesslich als Motion mit 77 zu 11 Stimmen bei 5 Enthaltungen. Nun muss die Stephanie Eymann über die Bücher.