Basler Parlament will Preiserhöhung des TNW rückgängig machen

Baselbieter Strafgericht Er schnitt beim Mähen einem Rehkitz die Beine ab: Bauer wegen Tierquälerei verurteilt

Trotz Vorwarnung mähte ein Bauer im Mai 2022 in Brislach das hohe Gras und verletzte ein Rehkitz dabei schwer. Das Baselbieter Strafgericht in Muttenz verurteilte ihn am Mittwoch wegen vorsätzlicher Tierquälerei.