Grosser Rat Demo am 1. Mai: Linke kritisieren Eymann scharf – die Regierungsrätin gibt sich unbeeindruckt Linke Grossrätinnen und Grossräte sprechen von einer höchst fragwürdigen Machtdemonstration der Staatsgewalt während des Tags der Arbeit. Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann lässt die Kritik an sich abprallen.

Mit einem grossen Polizeiaufgebot wurde der Demonstrationszug am 1. Mai in Basel gestoppt. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Die Debatte im Grossen Rat um den Polizeieinsatz während der Demonstration am 1. Mai verlief versöhnungsfrei. Mehrere linke Grossrätinnen und Grossräte kritisierten die Polizei und Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann (LDP) scharf.

Oliver Bolliger von der Basta sprach von einer höchst fragwürdigen Machtdemonstration der Staatsgewalt an einem 1. Mai. Fleur Weibel (Grüne) zeigte sich zutiefst besorgt, dass verletzte Personen als legitime Kollateralschäden angesehen würden. Und die abtretende SP-Grossrätin Toya Krummenacher sagte: «Der Einsatz am 1. Mai stellt nochmals ein neues Ausmass an präventiv eingesetzter Polizeigewalt dar.»

Wer wie Basta-Grossrätin Tonja Zürcher eine Entschuldigung von Stephanie Eymann erwartete, wurde enttäuscht. «Mir war klar, dass sie den Polizeieinsatz nicht kritisieren würde», sagte Zürcher. Doch zumindest eine Aussage, wonach der Einsatz nicht in allen Belangen gelungen sei, habe sie schon erwartet. Oder zumindest eine Entschuldigung an die Adresse jener Person, die durch den Polizeieinsatz verletzt wurde. «Doch offensichtlich ist dies zu viel verlangt», sagte Zürcher.

Eymann lässt Kritik wie Teflon an sich abprallen

Die LDP-Regierungsrätin begnügte sich damit, ihre vorgeschriebenen Antworten mit monotoner Stimme abzulesen. Mit keinem einzigen Wort ging sie auf die emotionalen Statements der linken Politikerinnen und Politiker ein. Als sie zum vierten Mal ihre allgemeinen Ausführungen wiederholte, sorgte dies unter linken Parlamentarierinnen und Parlamentariern für sichtbare Irritationen.

Zeigte sich trotz scharfer Kritik unbeeindruckt: LDP-Regierungsrätin Stephanie Eymann. Bild: Kenneth Nars

Und das klang dann so: Als wesentliche Voraussetzung einer lebendigen Demokratie unterstehe eine Demonstration dem Schutz der Meinungsäusserungs- und Versammlungsfreiheit, sagte Eymann. Sie mache als Sicherheitsdirektorin zwar strategische Vorgaben, bei einer Demonstration treffe aber die Kantonspolizei die operativen Entscheide.

Am 1. Mai habe die Kantonspolizei gleich zu Beginn der Demonstration festgestellt, dass an der Spitze des Zugs vermummte Personen mit Schutzausrüstung unterwegs gewesen seien. Da der Verdacht bestanden habe, dass Sachbeschädigungen oder Gewalttätigkeiten geplant gewesen seien, habe die Polizei diese Personen bei der Elisabethenkirche umstellt, um Personenkontrollen vorzunehmen. Sie erwähnte dabei explizit die Demo am letztjährigen 1. Mai und die Klimademo diesen Februar.

Toya Krummenacher erinnerte daran, dass es sich beim Vermummungsverbot lediglich um eine Übertretung handelt. Das alleine rechtfertige keinen solchen Polizeieinsatz.

«Das funktioniert so nicht»

Auch das von Eymann vorgebrachte Argument, den nicht eingekesselten Personen sei eine alternative Route angeboten worden, verfing nicht. Die Unterstellung, die friedlichen Demonstrierenden hätten sich mit dem Schwarzen Block solidarisiert, wies Fleur Weibel zurück. «Von den 317 kontrollierten Personen waren weit über 200 Menschen weder vermummt noch gewaltbereit gewesen.» Diese seien von diesem repressiven Einsatz genauso betroffen gewesen. «Das funktioniert so nicht.»

Toya Krummenacher, als Gewerkschaftlerin persönlich am 1. Mai vor Ort, kritisierte die mangelnde Dialogbereitschaft der Polizei. Sie habe sich sowohl im Vorfeld als auch am Tag selber für eine friedliche Demo eingesetzt. Brauchbare Aussagen seitens des Dialogteams der Polizei habe sie keine erhalten, an einen Einsatzleiter mit Entscheidungsbefugnissen sei sie nicht herangekommen. Oliver Bolliger sprach von einer katastrophalen Kommunikation.

Eymann entgegnete, der Einsatzleiter sei im Austausch mit den Veranstaltenden gestanden. Zunächst sei dieser jedoch mit «koordinierenden Führungsaufgaben» beschäftigt gewesen. «Erst danach hatte er Zeit für Telefonate.» Zudem seien die Dialogteams stets im Besitz aller relevanten Informationen gewesen. Der Austausch zwischen den Veranstaltenden sowie der Polizei habe stattgefunden.

Es war doch ein Messer

Für etwas Klarheit sorgte Eymann bezüglich des Einsatzes eines Messers. Ein Polizist hatte während der Demo ein Transparent zerschnitten. Geschützt durch dieses sei Druck auf die Polizeikette ausgeübt worden, sagte Eymann. Dazu sei ein kleiner Schnitt angebracht worden, um das Transparent von Hand zu zerreissen. Tatsächlich sei anfänglich von einem Rettungsgurtschneider die Rede gewesen. Wie sich im Nachhinein herausgestellte, habe es sich um ein Messer der Marke Leatherman gehandelt.

Am klarsten war Eymanns Antwort auf die Frage von SVP-Grossrat Joël Thüring nach den Kosten des Einsatzes. Dies hätten sich auf 600’000 Franken belaufen, sagte die Sicherheitsdirektorin. Der Einsatz des Helikopters habe keine zusätzlichen Ausgaben verursacht, da ein jährliches Flugminuten-Kontingent bestehe.

Schliesslich ist bei der Polizei eine Überzeit von rund 3650 Stunden angefallen. Insgesamt habe die Polizei 3790 Einsatzstunden verzeichnet, davon würden 140 Stunden aus der regulären Grundversorgung abgezogen.