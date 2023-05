Grosser Rat Demokratie über Nerven: Basler Parlament stimmt gegen «Lex Eric Weber» SVP-Grossrat Lorenz Amiet wollte die Sperrklausel für die Grossratswahlen wieder einführen. Wenn auch nicht ausgesprochen, sollte diese dazu dienen, den rechtsextremen Politquerulanten Eric Weber loszuwerden.

Eric Weber darf sich freuen: Der Grosse Rat stimmte gegen die gegen ihn gerichtete Wiedereinführung einer Sperrklausel. Bild: Kenneth Nars

Am Donnerstag musste das Basler Parlament über sechs Vorstösse von Grossrat Eric Weber abstimmen. Wo dieser sitzt, ist immer gut zu erkennen, wenn es zur Abstimmung über seine Anliegen kommt. Auf dem Bildschirm, welcher die Ergebnisse anzeigt, leuchtet im Meer aus roten Rechtecken stets ein Sitz in der hintersten Reihe grün auf. Die anderen 99 Personen – wenn sie den Saal nicht schon verlassen haben – drücken auf den Nein-Knopf.

Vom Ratspräsidium wird Weber häufig in seinen Voten unterbrochen oder ermahnt, zum Thema zu sprechen. Der Ärger der anderen Parlamentarierinnen und Parlamentarier ist immer wieder sicht- und hörbar. An der Sitzung vom Donnerstag hätten diese die Möglichkeit gehabt, künftig ihre Nerven zu schonen oder zumindest die Wahrscheinlichkeit dafür zu erhöhen.

Die Sperrklausel kostet Weber schon einmal den Sitz

SVP-Grossrat Lorenz Amiet forderte nämlich in einer Motion, die Sperrklausel bei Wahlen ins baselstädtische Parlament wieder einzuführen. Das sogenannte Quorum ist ein Mindestanteil von Stimmen, die eine Partei erreichen muss, um in den Rat einziehen zu können. Bei den Wahlen 2016 waren noch mindestens vier Prozent Wähleranteil gefordert. Weber kostete das seine Wiederwahl. Das Parlament tagte in den darauffolgenden vier Jahren ohne ihn.

Auf die Wahlen 2020 hin wurde das Wahlgesetz geändert. Die Sperrklausel fiel – und Weber nahm wieder Platz im Grossratssaal. Weil damals die Verfassung geändert wurde, konnte die Basler Bevölkerung über die Anpassung des Gesetzes entscheiden. Dieses Mal hätte das Parlament jedoch in Eigenregie entschieden, was einige Grossrätinnen und Grossräte zur Ablehnung des Vorstosses bewegte.

Kleinstparteien sollen auch eine Chance haben

Auch wenn bei der Debatte am Donnerstag niemand seinen Namen nannte, war klar, dass es sich beim Vorstoss um eine «Lex Eric Weber» handelte. Am Ende wurde die Motion mit 63 zu 24 Stimmen abgelehnt. Dafür stimmten lediglich die LDP und die SVP.

Begründet wurde die Ablehnung vor allem demokratiepolitisch – Eigeninteressen stellen die Grossrätinnen und Grossräte in den Hintergrund. «Es geht um Grundfragen von Demokratie und Partizipation», sagte David Wüest-Rudin (GLP) in seinem Votum. Tatsache ist, dass eine Sperrklausel grosse Parteien begünstige.

Michela Seggiani (SP) sagte: «Auch Kleinstparteien müssen eine Chance haben.» Für das Problem – Eric Weber – müsse eine andere Lösung gefunden werden. Beat Jans (SP), der die ablehnende Haltung der Regierung begründete, gab zu bedenken, dass ein Ja keine Garantie sei für einen künftigen ruhigeren Ratsbetrieb: «Es ist quasi unmöglich, das Gesetz auf die nächsten Wahlen noch anzupassen.»