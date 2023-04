Grosser Rat Fataler Suizid im Waaghof: SP-Grossrätin fragt nach Verantwortlichkeit Im Juni 2018 starb eine Insassin des Untersuchungsgefängnisses Waaghof. SP-Grossrätin Edibe Gölgeli will nun per Vorstoss in Erfahrung bringen, wie sich solche Fälle vermeiden lassen.

Ein Aufseher verriegelt eine Zelle im Gefängnis Waaghof. 2018 dauerte es über sechs Minuten, bis ein Suizidversuch einer Inhaftierten erkannt wurde. Bild: Martin Toengi / Archiv

Im Juni 2018 kommt es im Untersuchungsgefängnis Waaghof in Basel zu einem tragischen Vorfall mit Todesfolge. Eine Frau will sich mit einem Traineroberteil erhängen. Die herbeigeeilten Mitarbeitenden durchschneiden zwar das Kleidungsstück, lassen die zusammengesackte Frau aber liegen. Sie gehen davon aus, die abgewiesene Asylbewerberin aus Sri Lanka simuliere nur – zwei Tage später stirbt sie an den Verletzungen.

Die vier Mitarbeitenden wurden im vergangenen August zwar freigesprochen. Edibe Gölgeli will nun von der Basler Regierung jedoch in Erfahrung bringen, welche Lehren aus dem tragischen Fall gezogen worden seien. «Inwiefern wurden die für alle – auch die Mitarbeitenden – dramatischen Geschehnisse institutionell aufgearbeitet?», fragt die SP-Grossrätin in ihrer Interpellation mit dem Titel «Menschenrechtsverletzungen im Untersuchungsgefängnis Waaghof».

Gölgeli bezieht sich auch auf eine Recherche von «Bajour» und der «Republik», wonach der jungen Frau in den letzten Tagen ihres Lebens nicht alle Rechte gewährt worden seien. Die SP-Politikerin will in ihrem Vorstoss deshalb auch wissen, wie die Aufsicht über die Gefängnisse funktioniert: «Durch welche konkreten Instrumente entnehmen die Gerichte respektive die Vorsteherin des Justiz- und Sicherheitsdepartements ihre Aufsichtsfunktion wahr?»

Entscheidende Frage der Todesursache ungeklärt

Die vier angeklagten Gefängnismitarbeitenden – unter ihnen eine Frau – wurden auf fahrlässige Tötung durch Unterlassen angeklagt. Denn der Tod der Frau wäre vermeidbar gewesen, wenn das Aufsichtspersonal richtig reagiert hätte, hiess es seitens der Basler Staatsanwaltschaft.

Die Beschuldigten hätten klar ihre Sorgfaltspflicht verletzt, befand das Gericht an der mehrtägigen Verhandlung am Basler Strafgericht. «Es ist krass, wie sie die Frau einfach in der Ecke liegen gelassen haben», sagte Gerichtspräsident Dominik Kiener. Trotzdem kam das Gremium zum Schluss, dass die juristischen Anforderungen für den angeklagten Straftatbestand nicht erfüllt seien.

Liegt systemisches Versagen vor?

Der Verteidiger eines der Angeklagten, Anwalt Andreas Noll, gab zu bedenken, es liege ein systemisches Versagen vor. Die vier Beschuldigten seien Bauernopfer. «Man nimmt diese Todesfälle einfach hin als Kollateralschäden des Haftvollzugs», sagte Noll. Dabei hätte sich viel vermeiden lassen.»

Andreas Noll untermauerte seine Aussage damit, dass es im Waaghof zwischen 2015 und 2019 zu 3 Suiziden und 40 Suizidversuchen gekommen sei - und gibt zu bedenken, dass trotzdem keine Massnahmen eingeleitet worden seien. Die Verstorbene habe sich zudem in einer überwachten Zelle befunden. Die Person, welche die Inhaftierten überwache, müsse jedoch 178 Kameras, verteilt auf 16 Bildschirme, im Auge behalten.

Laut Anklage hat es über sechs Minuten gedauert, bis der Aufseher die Notsituation erkannt hat.