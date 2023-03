1. August Feuerwerk bleibt: Basler Regierung will keine Drohnen-Show über dem Rhein An der Bundesfeier am Rhein knallt’s – das bleibt vorerst auch so, macht die Basler Regierung klar. Denn: Eine Show mit Drohnen als Alternative wäre über dicht besiedeltem Gebiet kaum durchführbar. Zudem lasse die Umweltbilanz von Drohnen zu wünschen übrig.

Das Feuerwerk war kleiner als auch schon: Bundesfeier am Rhein 2022. Bild: Junkov / Archiv

Das Feuerwerk im Rahmen der Bundesfeier am Rhein in Basel wird vorerst nicht durch eine Drohnenshow ersetzt. Das sagte Regierungspräsident Beat Jans (SP) am Mittwoch im Grossen Rat bei der Behandlung von zwei Vorstössen zum Thema.

«Es hat sich gezeigt», sagte Jans, «dass Alternativen nicht an allen Standorten gleichermassen umsetzbar wären.» So müssten für Drohnenflüge in der Innenstadt hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden. «Aufgrund der hohen Häuserdichte wäre auch der GPS-Empfang nicht ideal, und bei Wind oder Regen können die Drohnen nicht fliegen», gab Jans zu bedenken.

Herstellung der Akkus ist umweltschädlich

Zweifel gebe es nicht zuletzt an der Umweltbilanz der Fluggeräte. Der Regierungsrat begrüsse zwar Überlegungen, wie man die Feier anders durchführen könne, sagte Jans. Auf Massnahmen wolle er aber vorerst verzichten.

Das Fazit lässt sich auch für das private Silvesterfeuerwerk am Rhein übertragen, das jedoch jüngst mangels Sponsoren gar nicht stattfand. Für die kleineren 1.-August-Feiern auf dem Bruderholz und in Riehen hingegen sind laut Jans Drohnen- und Lasershows durchaus denkbar.

Der Grosse Rat schrieb den Vorstoss zu den Feuerwerkalternativen ab, liess jedoch den anderen, der einen Verzicht auf offizielle Feuerwerke fordert, stehen, was dem Willen der Regierung entsprach. Sie sieht eine Einschränkung der Zeiten vor, in denen Private Raketen steigen lassen dürfen, und zwar rund um den 1. August, aber auch über den Jahreswechsel. Damit anerkenne er, hält der Regierungsrat in seiner schriftlichen Antwort fest, das «mit Feuerwerken und Knallkörpern verbundene Störpotenzial für Menschen und Tiere».