Grosser Rat Flächendeckend Tempo 30 in Siedlungsgebieten: Basler Regierung hat zwei Jahre Zeit für ein Konzept Der Grosse Rat hat am Donnerstag eine Motion an den Regierungsrat überwiesen, die ein Konzept zur Umsetzung von Tempo 30 in besiedelten Zonen verlangt.

Tempo-30-Zone in Basel beim Musical Theater. Georgios Kefalas / KEYSTONE

In Basel-Stadt werden in den kommenden Monaten weitere Schritte in Richtung Tempo 30 erfolgen. Der Grosse Rat hat den Regierungsrat am Donnerstag beauftragt, innert zwei Jahren ein entsprechendes Konzept für Siedlungsgebiete auszuarbeiten.

Der Auftrag wurde als Motion mit 51 zu 41 Stimmen überwiesen. Die Grünliberalen sprechen sich in einer Medienmitteilung für diesen Auftrag aus, allerdings unter der Berücksichtigung situationsabhängiger Einzelfallprüfungen.

«Weniger Schadstoffausstosse und mehr Flächeneffizienz»

Auch die Grünen äussern sich zur eingereichten Motion. So werde dank Tempo 30 die Lebensqualität in Basel steigen. «Die grundsätzliche Einführung von Tempo 30 im Siedlungsgebiet ist ein wichtiger Schritt hin zu einer lebenswerteren Stadt», wird Raphael Fuhrer in der Mitteilung zitiert. Eine Reduktion der Geschwindigkeit senke auch den Schadstoffausstoss und fördere die Flächeneffizienz.