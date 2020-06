Grosser Rat gegen Wiedereingliederung der Basler Verkehrs-Betriebe

Der Grosse Rat hat sich am Mittwoch nach einer längeren Debatte gegen die Wiedereingliederung der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) in die kantonale Verwaltung ausgesprochen. Vom Tisch ist das Thema aber damit nicht: Die Gewerkschaft VPOD will die Verstaatlichung nun via Volksinitiative durchsetzen.