Grosser Rat Grossteil der SP-Fraktion enthält sich bei Wahl des Ersten Basler Staatsanwalts Die Basler SP ist unzufrieden mit der Arbeit der Anklagebehörde und erwartet, dass diese die Empfehlungen ihrer eigenen Aufsichtskommission endlich umsetzt.

Erhielt von der SP-Fraktion im Grossen Rat kaum Stimmen: Sasha Stauffer, Erster Staatsanwalt des Kantons Basel-Stadt. Kenneth Nars

Heute musste der Grosse Rat den Ersten Staatsanwalt sowie leitende Staatsanwältinnen und -anwälte für die Amtsdauer von 2023 bis 2028 wählen. Ein Grossteil der SP-Fraktion enthielt sich allerdings bei der Wahl des Ersten Staatsanwalts Sasha Stauffer. Denn die Basler SP ist unzufrieden mit der Arbeit der Staatsanwaltschaft und sie verlangt, dass die Empfehlungen aus dem Bericht der Aufsichtskommission der Staatsanwaltschaft von 2020 bis 2021 endlich umgesetzt werden.

Werden Rechtsextreme sanfter angefasst?

Der Vorwurf ist nicht neu: Die Basler Staatsanwaltschaft verfolge Rechtsextreme nicht mit derselben Dringlichkeit wie linke Demonstrierende. Konkret geht es um eine Demonstration der Partei National Orientierter Schweizer (Pnos) und eine Gegendemonstration aus dem Jahr 2018, in deren Folge die Staatsanwaltschaft laut ihrer eigenen Aufsichtskommission bei den rechtsextremen Demonstrierenden merklich weniger Verfahrensaufwand betrieben haben soll.

In Bezugnahme auf den Bericht der Aufsichtskommission verlangt die SP von der Staatsanwaltschaft, dass sie in Fällen mit politischem Kontext ihre Prioritätensetzung mit dem Regierungsrat klärt, ausserdem in sensitiven Fällen ein «Instrument zur frühzeitigen Erkennung des geschädigten und/oder öffentlichen Interesses» einrichtet und zur Überprüfung und allfälligen Verbesserung ihrer Verfahrensführung den Dialog mit der Anwaltschaft stärkt. All das erspare nämlich erhebliche Mehrarbeit.