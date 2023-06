Grosser Rat «Ich bin skeptisch gegenüber Architektur-Grün»: Diese Motion will Basler Stadtklima verändern Baum ist nicht gleich Baum. Heute werden die Bäume in Basel bereits im Baumkataster erfasst. Doch eine wichtige Erhebung fehlt laut dem Grünen-Grossrat Béla Bartha. Deshalb reichte er nun eine Motion ein.

Die Bäume werden in Basel etwa zwischen 30 und 40 Jahre alt. Archivbild: Nicole Nars-Zimmer

Sie spenden Schatten, kühlen vor allem in heissen Sommertagen ab und sind in Basel immer wieder ein Thema: Bäume. Ein neuer Vorstoss bringt den Schattenriesen nun wieder in das Basler Parlament.

Wird ein Baum gefällt oder stirbt er ab, wird meist ein neuer Baum gepflanzt. Denn das Basler Baumgesetz verlangt, dass der Baumbestand im Kanton Basel-Stadt erhalten bleibt und möglichst zu vermehren ist.

Heute werden Baumart, Anzahl Bäume, das Alter und weitere Angaben im Baumkataster erfasst. Nicht erfasst wird das Kronenvolumen, dessen ökologischer Wert und Klimaeffekt. Dies will der Grüne-Grossrat Béla Bartha mit einer Motion ändern. Er sagt, dass die Angaben bezüglich der Grösse und Kronenvolumen entscheidend für das Stadtklima seien.

Kleinere Bäume als früher

«Es ist zu befürchten, dass in den letzten Jahren trotz einer zunehmenden Anzahl von Bäumen in der Stadt ihre positive ökologische Rolle für das Stadtklima abgenommen hat», so die Motion. Den Grund sieht Bartha etwa darin, dass die Bäume heute im Durchschnitt jünger sowie kleiner als früher seien und deswegen ein geringeres Kronenvolumen hätten.

Béla Bartha ist Grossrat der Grünen. Bild: Grosser Rat Basel-Stadt

«Im Prinzip geht es darum, dass keine qualitativ guten Bäume gefällt und dafür neue gepflanzt werden, die niemals mehr dieselbe Klimawirkung erzielen», sagt Bartha. Er sei auch kein Gegner von exotischen Bäumen, aber: «Ich bin skeptisch gegenüber dem oft eingesetzten Architektur-Grün.»

Die Stadtgärtnerei schätzt die durchschnittliche Lebensdauer eines Baumes in Basel etwa auf 30 bis 40 Jahre. Die Lebenszeit zu verlängern, ist eher schwierig. Einfacher ist es, den Einfluss der Schattenriesen auf das Stadtklima zu kontrollieren.

Laser sollen Basler Bäume scannen

Denn bereits heute existiert in der Schweiz ein Laser-Scanning, der das Kronenvolumen von Bäumen misst. Zudem könne damit die Biomasse und der darin eingelagerte Kohlenstoff mit grosser Genauigkeit abgeleitet werden. «Wichtig ist, dass man den ökologischen Wert stärker gewichtet», so Bartha. Das heisst: mehr Fokus auf die zukünftige Ausprägung und Klimawirkung der Baumkrone.

Mit der breit abgestützten Motion fordert er die Basler Regierung nun auf, dass künftig die ökologische Qualität des Baumbestands erhoben werde. So soll in Zukunft alle fünf bis zehn Jahre das Volumen der Baumkronen auf öffentlichem sowie privatem Grund gemessen werden.

Die Forderung in der Motion habe bereits zu reden gegeben, sagt er und fügt hinzu: «Viele wollen nicht, dass in die Gestaltung ihrer Gärten hineingeredet werde.» Wenn die Qualität bei Privaten steige gebe es eine Win-win-Situation für das Klima in der Stadt.