Grosser Rat In Basel soll es wieder an allen Schulen Einführungsklassen geben Eine erste Klasse für Kinder mit Entwicklungsverzögerungen, die zwei Jahre dauert, soll wieder flächendeckend eingeführt werden. Ein solches Angebot wurde im Rahmen der Integrativen Schule einmal abgeschafft.

Spezielle Einführungsklassen oder zusätzliche Unterstützung im Regelunterricht? Darüber diskutierte der Grosse Rat am Mittwoch. Nicole Nars-Zimmer

Einführungsklassen soll es in Basel wieder an allen Schulstandorten geben. Das beschloss der Grosse Rat am Mittwoch mit 53 Ja- zu 41 Nein-Stimmen. Einführungsklassen sind für Kinder vorgesehen, die beim Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule Sprach- oder Entwicklungsschwierigkeiten aufweisen.

Statt in einem Jahr absolvieren diese Kinder die erste Klasse in zwei Jahren. Nachdem ein solches Angebot im Rahmen der Integrativen Schule im Jahr 2015 abgeschafft wurde, sind solche Klassen seit zwei Jahren wieder erlaubt. Aktuell entscheidet die Schulleitung zusammen mit dem Kollegium, ob es eine solche Einführungsklasse in einem Jahrgang braucht.

Die Wiedereinführung von flächendeckenden Einführungsklassen an Basler Schulen forderte die FDP in einer Motion.