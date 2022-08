Grosser Rat JGB-Präsidentin tritt Michelle Lachenmeiers Nachfolge im Basler Parlament an Im Oktober zieht die 22-Jährige Anouk Feurer als Nachfolgerin von Michelle Lachenmeier in den Basler Grossen Rat.

Ab Oktober nimmt Anouk Feurer Michelle Lachenmeiers Sitz im Grossen Rat ein. Kostas Maros

Die Co-Präsidentin des Jungen Grünen Bündnis (JGB) Anouk Feurer tritt Michelle Lachenmeiers Nachfolge an und sitzt ab Oktober 2022 im Grossen Rat. Das teilte das Junge Grüne Bündnis Nordwestschweiz am Freitag mit. Die 22-jährige Psychologiestudentin besetzt somit einen von drei Grossratssitzen der Jungen Grünen.

Die 22-jährige Anouk Feurer ist seit 2020 im Jungen Grünen Bündnis. JGB

Anouk Feurer ist seit Frühling 2020 im Jungen Grünen Bündnis und wurde im August desselben Jahres zur Co-Präsidentin gewählt. Bereits bei den Grossratswahlen vor zwei Jahren belegte sie den zweiten Nachrückplatz. Seit Februar 2021 sitzt die Junge Grüne zudem in der Schulkommission des Gymnasiums Kirschgarten.

Laut Medienmitteilung möchte sich Anouk Feurer im Grossen Rat besonders für die jungen Menschen und ihre Zukunft in der von Krisen geprägten Welt einsetzen. Sie lässt sich zitieren:

«Ich freue mich sehr auf die Herausforderung und die Arbeit im Parlament.»

Wahlfoto Michelle Lachenmeiers aus der Grossratswahl 2020. bz

Die Juristin Michelle Lachenmeier sitzt seit 2017 im Grossen Rat. Wie die Grünen Anfang Juli mitteilten, tritt sie zurück, um gemeinsam mit Davide Donati die Co-Leitung des Zentralen Rechtsdiensts des Kantons Basel-Stadt zu übernehmen. Lachenmeier gehörte der Justiz-, Sicherheit- und Sportkommission an. In der aktuellen Legislatur sass sie zudem in der Disziplinarkommission, zuvor in der Finanzkommission und im Büro des Grossen Rates.