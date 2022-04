Grosser Rat Kein Demonstrationsverbot in bestimmten Strassen der Basler Innenstadt Der Grosse Rat spricht sich gegen ein Verbot von Demonstrationen in zehn Strassen der Basler Innenstadt zu bestimmten Zeiten aus. Die Regierung will sich der Problematik der «Demonstrationsflut» aber annehmen.

Im Februar demonstrierten rund 2000 Menschen gegen den Krieg in der Ukraine. Roland Schmid

Roger Stalder (SVP) und Konsorten forderten in der Motion «Mit- statt gegeneinander bei Demonstrationen» ein Verbot von Kundgebungen an Samstagen zwischen 11 und 16 Uhr in bestimmten Strassenzüge der Innenstadt. Konkret wären Demos durch die Falknerstrasse, die Freie Strasse, die Barfüssergasse, die Streitgasse, den Spalenberg, die Münzgasse, die Gerbergasse, den Kohlenberg, die Steinenvorstadt und den Steinenberg zu verbieten.

SVP-Grossrat Roger Stalder. zvg

«Gerade an Samstagen ist die Nutzung der Innenstadt für verschiedene Interessen vorgesehen – auch und insbesondere für Besuchende unseres Gewerbes in der Innenstadt oder Touristinnen und Touristen. Entsprechende Demonstrationen am Samstag führen oft zu Unmut, da vor allem auch durch Tramumleitungen und Sperrungen sich die Bevölkerung gestört fühlt oder die Innenstadt meidet», begründete der Motionär. Vergangene Woche hatten deshalb auch vier Gruppierungen aus dem Gewerbe einen offenen Brief an die Regierung verfasst.

Soland bittet: «Haben Sie etwas Vertrauen»

Diese sei nicht bereit, die Motion zur Stellungnahme entgegenzunehmen, wie Regierungsrätin Tanja Soland (SP) stellvertretend für Justizdirektorin Stephanie Eymann (LDP) im Rat sagte. Sie weise die Vorwürfe, die links-grüne Regierung wolle ihre Interessen schützen, zurück. Die Problematik sei aber gegeben. Soland:

Finanzdirektorin Tanja Soland (SP). Nicole Nars-Zimmer

«Statt einem Miteinander ist vielleicht eher ein Nebeneinander sehr wichtig.»

Die geforderte Einschränkung würde alles noch schwieriger machen. «Am Ende haben wir drei Demos zwischen 16 und 18 Uhr gleichzeitig.» Das sei der Hauptgrund, weshalb die Regierung die SVP-Motion nicht annehmen wolle. Man habe aber dasselbe Interesse wie die Motionäre. «Aber die Kantonspolizei braucht ihren Spielraum, um Demos zu managen.» Die Polizei sei stets bemüht, allen Anspruchsgruppen gerecht zu werden. «Haben Sie etwas Vertrauen», so Soland.

Roger Stalder sagte in der Debatte, er habe versucht, alle Parteien anzusprechen. Es gehe nicht darum, dass die SVP das unbedingt wolle. Schliesslich gebe es auch SVPler die an Demos mitlaufen würden.

Kein Grundrecht auf Shopping

LDP-Grossrat André Auderset. zvg

André Auderset (LDP) verwies ebenfalls auf den Brief der Verbände an die Regierung und outete sich als Autor dieses Briefes. Demonstrieren sei ein Grundrecht. Aber es müsse abgewogen werden: Die Interessen der Demonstrierenden würden einseitig gewichtet, so Auderset. Es gebe ein Recht zu demonstrieren, aber kein Recht etwa den Verkehr zu blockieren. Gegeneinander ausgespielt wurden in diversen Voten die Meinungsfreiheit sowie die Gewerbe- und Handelsfreiheit.

SP-Grossrätin Jessica Brandenburger. Kenneth Nars

Jessica Brandenburger (SP) sprach von einem «heavy Start» in den Tag mit diesem Geschäft. Sie bestreitet im Namen ihrer Fraktion diesen Vorstoss. Es gebe kein Grundrecht auf Shopping oder ein Recht darauf, am Samstagnachmittag nicht gestört zu werden. Geschützt sei aber das Recht zu demonstrieren und gesehen zu werden. Die Beschränkung von Kundgebungen auf Werktage würde es nur noch einer privilegierten Gruppe ermöglichen, auf die Strasse zu gehen. Sie verstehe zwar, dass sich Menschen von Demos genervt fühlten, wenn das Tram nicht fahre oder man dem Lärm ausgesetzt sei. Brandenburger:

«Die Leute demonstrieren aber, weil sie bewegt sind und möchten, dass ihre Argumente gehört werden.»

Klare Regelung würde der Polizei helfen

Grünen-Grossrätin Raffaela Hanauer. zvg

Raffaela Hanauer (GAB) pflichtete dem Votum bei und sagte, ihre Fraktion stelle sich ebenfalls klar gegen die Motion. Demonstrieren sei ein Grundrecht und gehöre verfassungsrechtlich geschützt. Wenn der Staat an bestimmten Tagen ein Grundrecht oder Interessen von Akteuren bevorzuge, sei das nicht verhältnismässig. Sie betonte: «Wir sollten die Themen aufnehmen, die auf die Strasse getragen werden und nicht die Demos verbieten.»

SVP-Grossrat Joël Thüring. zvg

Joël Thüring (SVP) entgegnete darauf, es gebe auch Interessen von Gewerbetreibenden, die an die Politik herangetragen würden. 2015 habe es 80 Demonstrationen gegeben, 2021 seien es rund 280 gewesen, das sei nicht zu unterschätzen. Wenn sich eine Institution wie Stadtkonzept Basel zu Wort melde, müsse man das ernst nehmen. Thüring ist überzeugt, dass eine klare Regelung helfe auch der Polizei helfe und ihr ein Werkzeug in die Hand gebe.

SVP-Grossrat Felix Wehrli. Nicole Nars-Zimmer

Felix Wehrli (SVP) berichtete, er habe sich bei gehbehinderten Menschen umgehört. «Bei illegalen Demos müssen sie aussteigen und sitzen dann stundenlang an der Haltestelle fest. Das ist Ihnen offenbar völlig wurscht. Aber andere Menschen haben auch Bedürfnisse.»

Lieber konstruktive Vorschläge als Verbote

Mitte-Grossrat Franz-Xaver Leonhardt. zvg

Die EVP-Mitte-Fraktion lehnt die Motion ab, wie Franz-Xaver Leonhardt (Mitte) sagte. Beim Thema Meinungsfreiheit sei Sorgfalt geboten. Gerade in der Pandemie habe sich gezeigt, wie wichtig es sei, Themen auf die Strasse zu tragen. Auch Thomas Widmer-Huber (EVP) sagte, er habe spontan gewisse Sympathien für die Motion empfunden, könne aber die Zweifel nachvollziehen. Er sei zuversichtlich, dass Justizdirektorin Eymann weiterhin konstruktive Vorschläge einbringe, die angemessener seien, als die Motion mit den konkreten Verboten.

Basta-Grossrätin Heidi Mueck. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Heidi Mück (GAB) sagte, es gehe nicht um ein «Mit- statt ein Gegeneinander», sondern um ein klares Verbot. Sie teile das Anliegen von ungestörtem Shopping am Samstag nicht, auch würde dies mit der Motion nicht erreicht werden. Demos seien ein wichtiges Mittel, die politische Meinung kund zu tun, ob einem das passe oder nicht.

Das sah denn auch die Mehrheit des Grossen Rates so. Mit 50 zu 37 Stimmen bei vier Enthaltungen sprach sich das Parlament gegen die Überweisung des Vorstosses aus.