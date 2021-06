Grosser Rat Klare Fronten: Bettelverbot trotz Widerstand von Links angenommen Über ein Jahr beschäftigt sich Basel-Stadt nun schon mit den osteuropäischen Bettelnden – auch auf politischer Ebene. Am Mittwoch hat sich der Grosse Rat nun für die Wiedereinführung des Bettelverbots gemäss Ratschlag der Regierung ausgesprochen.

Grosser Rat spricht sich für eine härtere Linie im Umgang mit Bettelnden in Basel aus. Kenneth Nars

Nach hitziger Debatte steht jetzt fest: Fast überall in der Stadt, wo es Fussgängerströme gibt, wird Betteln verboten. Der Ratschlag von Regierungsrätin Stephanie Eymann (LDP) sieht unter anderem einen Abstand von fünf Metern zu Geschäften, Restaurantterrassen oder Eingängen vor sowie Bettelverbote in Parks oder vor Geldautomaten. Bei Nichteinhalten der neuen Regeln sind Ordnungsbussen vorgesehen. Die Höhe dieser ist noch offen. Es sei davon auszugehen, dass sich diese in einer Grössenordnung von 50 Franken befinden werden, so Sicherheits- und Justizdirektorin Stephanie Eymann. Der Grosse Rat hat der Regierungsvariante des Bettelverbots mit 51 zu 43 Stimmen bei 2 Enthaltungen zugestimmt.

Die Fronten im Grossen Rat waren klar: Links gegen Rechts. Die GLP schlug sich auf die rechts-bürgerliche Seite. Die Motion von Sandra Bothe-Wenk (GLP), welche Begleitmassnahmen für den «Basler Weg» forderte, fand breite Unterstützung.

Gegenvorschlag von SP und GAB gescheitert

Keine Chance hatte der am Dienstag eingereichte Gegenvorschlag von SP, Grünen und Basta. Konkret hatte die Ratslinke verlangt, dass in der Bettelordnung Folgendes festhalten wird: Bandenmässiges Betteln und die Ausbeutung Dritter soll mit Busse bestraft werden, ebenso wer andere Personen zum Betteln schicke oder beim Betteln täuschende oder unlautere Methoden anwende. Weiter soll das für Personen gelten, die im öffentlichen Raum oder an allgemein zugänglichen Orten störend betteln und dabei die Regeln der Basler Bettelordnung wiederholt nicht einhalten würden.

SP-Fraktionssprecher Pascal Pfister sagte, die jetzige Vorlage der Regierung sei ein Eingriff in die Grundrechte und könne so nicht akzeptiert werden. Es sei wie eine Ironie der Geschichte, dass heute nur noch etwa 30 Bettelnde in Basel-Stadt übernachten würden.

Bundesrat soll sich der Problematik vor Ort annehmen

Es handle sich um das in den vergangenen Monaten meist diskutierte Dossier, so Regierungsrätin Stephanie Eymann. Das habe nicht nur zu manchem Medienbericht, sondern zu vielen politische Vorstössen geführt. Und zu vielen Mails und Nachrichten an Politikerinnen und Politiker. Es sei immer wieder betont worden, dass sich Baslerinnen und Basler bedrängt und nicht mehr sicher fühlten.

«Es gilt, die Lücke im Übertretungstrafrecht zu schliessen»,

so Eymann. «Es handelt sich um eine Teilrevision, ein teilweises Bettelverbot, das aus unserer Sicht vereinbar ist mit dem Urteil aus Strassburg.» Auf den Begriff der Bandenmässigkeit sei bewusst verzichtet worden, da dies kaum nachgewiesen werden könne.

Gemeinsam mit anderen Sicherheitsdirektoren der Schweiz habe man einen Brief an Bundesrat Ignazio Cassis verschickt, mit der Bitte um mehr Unterstützung vor Ort in Osteuropäischen Ländern, so Eymann.

Update folgt.