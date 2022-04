Grosser Rat Was preisgünstiger Wohnungsbau in Basel bedeutet, soll nicht im Gesetz verankert werden SP-Grossrat René Brigger wollte, dass das Wort preisgünstig keine grosse Rendite für Eigentümer erlaubt. Der Grosse Rat hält aber an der bisherigen Regelung fest.

Wie viel preisgünstigen Wohnungsbau verträgt das Dreispitz-Areal – und was heisst das überhaupt? Benjamin Wieland

Ein Drittel preisgünstiger Wohnraum bei Arealentwicklungen in Basel – so lautet das Ziel des Kantons. Doch was heisst eigentlich preisgünstig? Der Kanton legt aktuell zwar eine Obergrenze fest, bis zu der Objekte noch als solche gelten. Wie viel Rendite die Eigentümerin oder der Eigentümer dabei erzielt, ist aber egal. Anders verfahren der Bund oder die Stadt Zürich: Dort gilt die Kostenmiete: Ein Vermieter darf also nicht mehr verlangen als die Deckung seiner Kosten plus eine kleine Eigenkapitalverzinsung.

Die Definition von Basel, oder das Basler-Modell, wie es der Regierungsrat nennt, ist nur in einer schriftlichen Antwort auf eine Anfrage aus dem Grossen Rat festgehalten. Es fehlt eine Grundlage in Gesetz oder Verordnung. Daran stört sich SP-Grossrat und Anwalt René Brigger. In einer Motion forderte er daher eine gesetzliche Verankerung. Dabei schlug er die gleiche Definition wie im Bund vor – also die Kostenmiete. Es gehe es ihm nicht um eine Festlegung eines bestimmten Prozentsatzes an günstigem Wohnraum, betont Brigger. Das müsse in jedem Einzelfall angeschaut werden. Seine Motion wurde am Donnerstagabend mit knapper Mehrheit in einen Anzug umgewandelt. Die Regierung ist jetzt also nicht gezwungen, die Definition wie von Brigger gewünscht festzuschreiben, sondern muss dieses Anliegen nur prüfen.

«Für mich ist das ein blödes Powerplay»

Für Motionär René Brigger ist das Thema trotz Abschwächung nicht vom Tisch: «Die Regierung kommt nicht um eine klare Definition herum, was preisgünstiger Wohnraum eigentlich bedeutet. Auch mit Blick auf die Initiative «Basel baut Zukunft». Darin fordern die Initianten – darunter René Brigger – dass in den Transformationsarealen der Stadt, namentlich Klybeck, Volta, Dreispitz und Wolf, mindestens die Hälfte der Nutzung gemeinnützig respektive mit Kostenmiete sein muss. Es gehe ihm vor allem um eine gesetzliche Verankerung, «aber ich schlage vor, dass sich Basel-Stadt wie der Bund und viele andere Kantone nach dem eidgenössischen Wohnraumförderungsgesetz richten».

Dass die Kostenmiete - und damit sinkende Renditen - dazu führen, dass auf den Arealen gar nichts mehr gebaut würde - wie Investoren im Zusammenhang mit der Initiative «Basel baut Zukunft» warnen, hält Brigger für eine leere Drohung: «Das nehme ich, wie andere Fachleute auch, nicht ernst. Für mich ist das ein Powerplay und ein Versuch der Eigentümer, ihre Renditen zu verbessern.»

Wie viel preisgünstiger Wohnungsbau auf dem Dreispitz-Areal?

LDP-Grossrat Beat von Wartburg stört sich an Briggers Forderung vor allem in Zusammenhang mit der Initiative «Basel baut Zukunft». «In der Motion von Herr Brigger heisst es zwar, dass der Anteil an preisgünstigem Wohnraum weiterhin im Einzelfall definiert werden muss, doch mit der laufenden Initiative fordern die Initianten auf den erwähnten Arealen eine Festlegung auf 50 Prozent.» Von Wartburg ist Direktor der Christoph-Merian-Stifung (CMS), der ein Grossteil des Landes auf dem Dreispitz-Areal gehört. Über künftige Bauvorhaben auf dem Areal sagt er:

«Mit einem Drittel preisgünstigem Wohnbau kann ein Investor leben. Doch wenn dann plötzlich die Hälfte der Flächen in Kostenmiete abgegeben werden muss, dann wird es schwierig.»

Von Wartburg findet es richtig, dass man eine genaue Definition von preisgünstigem Wohnungsbau im Gesetz festschreibt. Er erachtet allerdings das Basler Modell als sinnvoll: «Schlussendlich wollen die Menschen preisgünstigen Wohnraum, dafür eignet sich das Basler Modell.» So gäbe es schon heute private Stiftungen, etwa die Immobilienstiftung Adimora, denen es gelinge, günstigen Wohnraum anzubieten.

Aufgeben will Brigger das Thema trotz Umwandlung seines Vorstosses nicht: «Aktuell verhandeln wir mit der Regierung um einen Gegenvorschlag zur Initiative ‹Basel baut Zukunft›. Da kommt die Frage nach der Definition von preisgünstigem Wohnen auch wieder aufs Tapet.»