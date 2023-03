Grosser Rat Lex Eric Weber: Basler Parlament will seinen Störenfried loswerden Kleine Splitterparteien sollen künftig bei der Sitzverteilung nicht mehr berücksichtigt werden, so die Forderung von links bis rechts. Konkret gemeint ist der rechtsextreme Politquerulant Eric Weber.

Politquerulant Eric Weber bei der ersten Sitzung des Parlaments in der laufenden Legislatur. Bild: Kenneth Nars

Wenn Eric Weber ans Mikrofon tritt, schalten die 99 weiteren Politikerinnen und Politiker im Grossen Rat auf Durchzug. Das Redebedürfnis des Politquerulanten der Ein-Mann-Partei Volksaktion ist zwar enorm, irgendwas auch nur annähernd Substanzielles war von ihm seit seinem Comeback im Basler Parlament vor zwei Jahren aber nicht zu hören. Regelmässig muss Weber vom Ratspräsidium ermahnt werden. Und vor einem Jahr verurteilte ihn das Basler Strafgericht wegen seiner derben Beleidigungstiraden gegenüber linken Politikerinnen.

Gleichzeitig lähmt Weber den Parlamentsbetrieb, wo er nur kann, indem er sich, wenn immer möglich, zu Wort meldet. Pro Sitzungstag besetzt er so gut und gerne eine von insgesamt sechs bis acht Stunden. Parallel hat er in den vergangenen zwei Jahren rund 400 Vorstösse eingereicht, die jeweils von der Regierung beantwortet werden müssen, obwohl diese durchs Band vorsichtig formuliert hanebüchen sind. So wollte er zuletzt etwa wissen, wo er gebrauchte Kleidung kaufen kann. Auch für Medien ist die Berichterstattung über Weber immer wieder eine Belastungsprobe.

Hürde gegen Ein-Mann-Parteien

Vermissen würde Weber niemand. Das Problem: 2020 reichten ihm 748 Stimmen und die 2,0 Prozent Wähleranteil seiner Liste im Wahlbezirk Kleinbasel zur Wahl. Sein Vorgehen, die Stimmen von Ausländerfeinden, überforderten Personen, denen er beim Ausfüllen der Wahlzettel hilft, und Leuten, die seine Videos irgendwie kurios finden, zu sammeln, ist knapp aufgegangen. Geholfen hat ihm dabei, dass das Basler Parlament auf die Wahlen 2020 das sogenannte Quorum abgeschafft hatte. Zuvor mussten Parteien mindestens 4 Prozent Wähleranteil erreichen, um in den Grossen Rat zu kommen.

Eine solche Sperrklausel soll nun für die Gesamterneuerungswahlen im kommenden Jahr wieder eingeführt werden. Mindestens 5 Prozent in einem Wahlkreis oder 3 Prozent kantonsweit soll eine Partei gemäss dem Vorschlag von SVP-Grossrat Lorenz Amiet erzielen, damit sie bei der Sitzverteilung berücksichtigt wird. Die Abschaffung des Quorums habe «sich hinsichtlich Sicherstellung eines geordneten Ratsbetriebs und Effizienz als Fehler» herausgestellt, schreibt Amiet. Seinen Vorstoss haben auch Politikerinnen und Politiker von FDP, Mitte, LDP und SP unterschrieben.

Sperrklausel soll bereits bei den nächsten Wahlen gelten

Ohne Weber namentlich zu erwähnen, ist klar, vom wem Amiet spricht. Die Wiedereinführung einer Sperrklausel soll dazu führen, dass nur noch gewählt werden kann, wer einer organisierten Partei angehört. Durch das tief angesetzte Quorum sollen auch Kleinparteien zum Zug kommen. Allerdings lag die EVP, die im Parlament derzeit drei Sitze hat, bei den Wahlen 2020 mit 3,64 Prozent auch nur knapp über der angedachten Hürde.

Eingeführt werden soll die neue Sperrklausel bereits bei den Wahlen in eineinhalb Jahren. Um diesen knappen Zeitplan zu schaffen, schlägt Amiet in seiner Motion vor, das Quorum im Wahlgesetz festzuschreiben und nicht wie früher in der Verfassung.