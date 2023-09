Grosser Rat Mehr Lohn für Basler Kita-Angestellte: Personal erhält Teuerungsausgleich Mitarbeitende von Kindertagesstätten in Basel-Stadt sollen fürs 2023 einen Teuerungsausgleich von 2,9 Prozent erhalten. Dafür hat der Grosse Rat rückwirkend auf 1. Januar 2023 einen Nachtragskredit von rund 2,3 Millionen Franken gesprochen.

Kita-Angestellte in Basel-Stadt dürfen sich auf einen Zustupf freuen, aber nur jene, die in einem staatlich subventionierten Betrieb arbeiten. Bild: Maria Schmid/Archiv

Mitarbeitende von kantonal subventionierten Kindertagesstätten haben derzeit andere Lohnbedingungen als das Kantonspersonal. Der Regierungsrat beantragte deshalb dem Grossen Rat, das Gesetz betreffend Tagesbetreuung von Kindern vom 8. Mai 2019 so zu ergänzen, dass die Auszahlung eines jährlichen Teuerungsausgleichs auf den Lohnkosten an Kindertagesstätten mit Betreuungsbeiträgen geregelt ist. Für die Ausrichtung der Teuerungszulage für das Jahr 2023 sei ein Nachtragskredit in Höhe von 2’250’000 Franken zu bewilligen.

«Wir brauchen eine schnelle Lösung», sagte Erziehungsdirektor Conradin Cramer in der Sitzung vom Mittwoch. Das Problem habe sich damals nicht akut gestellt, weil beim Gesetz 2019 keine Teuerung anstand. Die Realität habe dann aber bekanntlich anders ausgesehen. Nun soll jährlich und administrativ unkompliziert direkt an die subventionierten Kindertagesstätten ein Teuerungsausgleich erfolgen. Dies mit der Bedingung, dass das Geld direkt in die Löhne der Mitarbeitenden fliesst.

SVP ist gegen Nachtragskredit

Gegen den Teuerungsausgleich hatte sich die SVP ausgesprochen. Sprecherin Jenny Schweizer bemängelte, dass andere Betriebe auch keinen Teuerungsausgleich vom Kanton erhalten würden. Cramer bezeichnete diesen Vergleich als nicht sehr standhaft. Kindertagesstätten seien sehr staatsnah und könnten schwierig selber Ausgleiche vornehmen, respektive hätten nicht die Möglichkeiten wie private Unternehmen.

GLP-Sprecherin Sandra Bothe verwies auf die Problematik, dass kleinere private Kindertagesstätten keinen Teuerungsausgleich erhalten. Dennoch unterstütze die GLP den Teuerungsausgleich. Zustimmung fand der Teuerungsausgleich für Kita-Angestellte analog dem Kantonspersonal denn auch bei einer Mehrheit im Grossen Rat. Er stimmte der entsprechenden Gesetzesänderung mit 83:11 Stimmen zu.