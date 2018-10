Die Basler Grossrätinnen und Grossräte zeigten sich am Mittwoch grosszügig. Zuerst mit Wortmeldungen: Am Ende hatte mehr als jeder vierte Parlamentarier seine Meinung zum Ozeanium mindestens einmal kundgetan. Aber auch inhaltlich liessen sich die Politiker nicht lumpen. Mit deutlicher Mehrheit sprachen sie sich für das Bauprojekt an der Heuwaage aus und gewährten dem Zolli dafür den Boden im Baurecht zum Preis von 50 Franken im Jahr. Ein guter Deal für den Zoo, Experten schätzen den Marktpreis auf etwa 21'500 Franken. Insbesondere Vertreter von LDP und FDP sahen aber nicht etwa einen Entscheid beidseitigen Interesses, sondern sich primär zu Dank verpflichtet gegenüber dem Zolli. Es bleibe, «nur ein riesengrosses Dankeschön» auszurichten, fand etwa Jeremy Stephenson (LDP), der die Baurechtskommission präsidiert. Dem vorausgegangen war ein flammendes Plädoyer zugunsten des Ozeaniums.

Der Fraktionszwang der SP Ähnlichen Sukkurs gab die SP. Zwar glaubte Fraktionssprecher Sebastian Kölliker eine «fehlende Euphorie» in der Stadt für das Bauvorhaben bemerkt zu haben. Und immerhin enthielten sich fünf SP-Mitglieder der Stimme. Doch am Ende besorgte der wieder einmal auffällige Fraktionszwang den Rest: Es stimmten sogar jene Genossen mit Ja, die im Vorzimmer des Grossratssaals hinter vorgehaltener Hand über das Projekt gewettert hatten. Überhaupt konnten sich bemerkenswert viele Politiker nicht zu einer Meinung durchringen. Insgesamt drückten 13 Mitglieder weder auf den Ja- noch den Nein-Knopf. Geschlossen stimmten nur die Fraktionen von FDP und CVP. Selbst Bau- und Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels unterliess es nicht, die Zolli-Direktion für ihr «grosses Engagement» zu rühmen. Eine Delegation um Direktor Olivier Pagan nahm es auf der Zuschauertribüne wohlwollend zur Kenntnis. Offene Kritik kam hingegen vonseiten der Grünen, die sich gemeinsam mit Umweltorganisationen wie Greenpeace schon früh morgens vor dem Rathaus aufgebaut hatten. Zwei hartgesottene Aktivisten liessen sich im Namen der PR sogar als Quallen verkleidet den Rhein hinabtreiben. Schon da verkündete Grünen-Grossrat Thomas Grossenbacher, das Referendum ergreifen zu wollen – was angesichts der Berichterstattung der vergangenen Tage kaum mehr zu überraschen vermochte. Der Zolli wolle ein antiquiertes System fortsetzen, befand Grossenbacher: «Es ist falsch, Tiere ihrer Freizeit zu berauben.» Stattdessen seien deren Lebensräume zu schützen. Grossenbacher machte sich für einen digitalen Zugang zum Meer stark. Den Kindern und Jugendlichen soll über Bildschirme die Bedeutung der Meeresbewohner vermittelt werden. Mehrfach erwähnte er das virtuelle Ozeanium Ocean Odyssey in New York. Das barg insofern eine gewisse Ironie, als das Basler Stimmvolk einst ein an gleicher Stelle geplantes Multiplex-Kino versenkte.

