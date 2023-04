Grosser Rat So geht es weiter mit dem traurigsten Brunnen der Stadt Basel Der Regierungsrat will in fünf Jahren das Gerberberglein umgestalten. Der historische Gerberbrunnen könnte dabei ersetzt werden. Ausserdem sind Bäume und Sitzgelegenheiten geplant.

Der Gerberbrunnen steht nicht unter Denkmalschutz. Bild: Kenneth Nars

Am südlichen Teil des Gerberbergleins plätschert heute noch der Gerberbrunnen. Vielleicht stehen an dieser Stelle in ein paar Jahren ein neuer Brunnen, Bäume und Sitzgelegenheiten. Denn der Brunnen war am Mittwochnachmittag Thema im Grossen Rat.

Im Vorfeld reichte der LDP-Grossrat Philipp Karger eine Interpellation dazu ein. Er will von der Regierung unter anderem wissen, ob der Brunnen eine «würdigere» Umgebung bekomme oder dort etwa eine Sitzgelegenheit eingerichtet und der Platz rund um den Brunnen mit Bäume bepflanzt werden kann.

Umgestaltung in fünf Jahren

Baudirektorin Esther Keller (GLP) beantwortete die Fragen zum Brunnen so: Um Anwohnende und Unternehmen nicht übermässig zu belasten, seien die Umgestaltungen geplant, sobald es auch Bedarf gebe, die Infrastruktur im Boden sowie die Beläge zu erneuern. Beim Gerberberglein sei dies jedoch erst in fünf Jahren der Fall, so Keller.

Deshalb könne auch erst im Hinblick auf diese Unterhaltsarbeiten geprüft werden, ob ein neuer Brunnen möglich sei, sagt die Regierungsrätin weiter. Der Gerberbrunnen gilt als historischer Brunnen. Denn laut Karger stellt er den Geburtsort des heutigen Wappentiers des Kantons Basel-Stadt, des Basilisk, dar.

Doch der Gerberbrunnen steht nicht unter Denkmalschutz. Deshalb sei gemäss der Baudirektorin ein anderer Brunnen, sprich ein Ersatz denkbar. Spätestens in fünf Jahren herrscht Klarheit, ob der traurigste Brunnen der Stadt, doch noch glücklich wird.