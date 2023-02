Grosser Rat SVP-Grossrat David Trachsel tritt zurück – und will jetzt «politisch noch aktiver» werden Der Präsident der Jungen SVP Schweiz zieht von Basel in den Aargau und gibt deshalb sein Amt im Basler Grossen Rat per April 2023 ab. Sein Nachfolger wird voraussichtlich der Kriminalbeamte Patrick Fischer.

David Trachsel kritisiert an einer Medienkonferenz im Oktober 2021 die Coronamassnahmen. Bild: Keystone

David Trachsel, SVP-Grossrat und Präsident der Jungen SVP Schweiz, soll sein Amt per 1. April 2023 niederlegen, weil er in den Aargau zügelt. Was das Onlinemedium «Bajour» am Freitagmorgen noch als unbestätigtes Gerücht verbreitete, bestätigt nun Trachsel direkt gegenüber dieser Zeitung. Trachsel politisiert seit Februar 2021 im Grossen Rat. Der Umzug nach Kaiseraugst habe «rein familiäre Gründe» und nichts mit dem Basler Politbetrieb zu tun, sagt er.

Der 28-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren mit provokanten Aussagen einen Namen als Hardliner gemacht. So kritisierte er die Basler Coronamassnahmen lautstark und warf Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger diktatorisches Gehabe vor. Zuletzt lancierte er mit der Jungen SVP in den sozialen Medien eine Anti-Woke-Kampagne, und zahlte in einem «Wettbewerb» 40 Personen das Blondieren der Haare.

Dank Rücktritt mehr Zeit für Kampagnen

Auch zum Abschied aus der Basler Politik findet der 28-Jährige nochmals deutliche Worte: Die links-grüne Klimapolitik mache Basel kaputt. Die «so genannt» Bürgerlichen seien zu verfilzt, bequem und zu wenig überzeugt, um etwas gegen das linke Lager ausrichten zu können. Obschon er nun eines seiner politischen Mandate aufgibt, werde sein politisches Wirken eher noch zunehmen, kündigt Trachsel an.

Ende Dezember 2022 gab er seinen Job als Treuhänder auf. Seither arbeitet er als Projektleiter bei der Politagentur von Ex-JVSP-Präsident Anian Liebrand. Mit dem Rücktritt aus dem Grossen Rat habe er im Wahljahr zudem mehr Zeit, sich seinen Aufgaben als Jungparteipräsident zu widmen, so Trachsel. Erster Nachrückender für Trachsel wäre Patrick Fischer, der als Kriminalbeamter bei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt arbeitet.