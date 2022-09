Grosser Rat Trotz Coronaverstössen: Bird's Eye wird vom Kanton weiter subventioniert Der Jazzclub in Basel stand während der Pandemie in den Negativschlagzeilen. Der Grosse Rat hat nun aber fast einstimmig die weitere kantonale Unterstützung des Bird's Eye abgesegnet.

Seit März dieses Jahres wieder offen: das Bird's Eye. Kenneth Nars

Der Jazzclub am Basler Kohlenberg wird auch in den kommenden Jahren eine finanzielle Unterstützung vonseiten des Kantons erhalten. Der Grosse Rat hatte dies in seiner Sitzung am Mittwoch fast einstimmig entschieden – bei 92 Ja-Stimmen und nur einer Nein-Stimme.

Für das Jahr 2022 erhält der Verein Jazz-Live Basel, der Betreiber des Bird’s Eye, 71'250 Franken, für die Jahre 2023 bis 2025 jeweils 95'000. Die geringere Summe für das laufende Jahr ist darauf zurückzuführen, dass der Club erst am 10. März wiedereröffnete. Dies, nachdem er im September 2021 geschlossen wurde, weil die damals geltenden Coronaregeln nicht eingehalten wurden.

So lehnten es die Betreibenden ab, beim Einlass die Covidzertifikate zu kontrollieren. Durch die Schliessung konnte der Club ausserdem seinen Leistungsauftrag nicht erfüllen, weswegen bereits ausbezahlte Beiträge für 2021 zurückerstattet wurden.

Streitpunkte hätten bereinigt werden können

Aufgrund der Schliessung wurde der Entscheid über die weitere finanzielle Unterstützung vertagt. Doch alle Streitpunkte hätten bereinigt werden können, schreibt die grossrätliche Bildungs- und Kulturkommission in ihrem Bericht. Sie könne daher die Kantonsbeiträge für die kommenden Jahre gutheissen.