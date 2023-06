Grosser Rat Warum das Basler Staatspersonal keine 38-Stunden-Woche erhält Der Grosse Rat ist gegen eine Arbeitszeit-Reduktion bei den Angestellten des Kantons um vier Stunden. Das Parlament will das Anliegen nicht einmal prüfen lassen – dabei muss es sich bald wieder mit ähnlichen Forderungen auseinandersetzen.

Für sie bleibt alles beim Alten – vorerst: Mitarbeitende der Müllabfuhr aus Tour. Bild: Kenneth Nars

Basel-Stadt wird nicht Schweizer Vorreiterkanton. Der Grosse Rat will von der 38-Stunden-Woche fürs Kantonspersonal nichts wissen: Der Vorstoss, der das forderte, wurde am Mittwoch hauchdünn nicht überwiesen – eine Stimme machte den Unterschied.

Für die Angestellten des Kantons bedeutet das: Nichts wird mit fast vier Stunden pro Woche weniger arbeiten. Zumindest nicht in nächster Zukunft. Es bleibt bei den im Schnitt 41,5 Stunden pro Vollzeitstelle.

Es waren genau diese vier Stunden – im Jahr immerhin deren 170 –, die bei der bürgerlichen Ratshälfte die Alarmglocken läuten liess. De facto hätte das nämlich eine Lohnerhöhung bedeutet. All die Büromitarbeitenden der Departemente, aber auch Tramführerinnen, Lehrer, Polizistinnen, Feuerwehrleute, Stadtgärtner und Müllmänner hätten nämlich am Ende des Monats gleich viel Geld auf dem Lohnkonto gehabt – zusätzlicher freier Halbtag hin oder her.

Mehrkosten von 144 Millionen pro Jahr?

In «extremer Weise wettbewerbsverzerrend» sei das, sagte etwa Michael Hug (LDP) während der Ratsdebatte. KMU könnten da nicht mithalten. Auch der Regierungsrat empfahl, den Vorstoss nicht zu überweisen. Er befürchtete Mehrkosten beim Personal von 144 Millionen Franken pro Jahr – alleine auf der Kernverwaltung, also ohne BVB, IWB und so weiter. Ebenso hätte man neue Mitarbeitende suchen müssen. Dabei sei der Arbeitsmarkt ausgetrocknet.

Man prüfe sehr gerne Verbesserungen für die Angestellten, sagte Finanzdirektorin Tanja Soland (SP): «Aber die 38-Stunden-Woche geht uns einfach zu weit.»

Niemand denke an den Nutzen, beklagt Linksgrün

Da half es auch nichts, dass der Urheber des Vorstosses vor der Abstimmung nochmals die Werbetrommel rührte. Pascal Pfister (SP) sagte, der Arbeitskräftemangel werde mit der 38-Stunden-Woche nicht verschärft. Im Gegenteil: Das grösste ungenutzte Potenzial an Arbeitskräften gebe es bei Frauen. Die 38-Stunden-Woche mache das Arbeiten attraktiver. «Es geht darum, eine bessere Verteilung der Arbeit innerhalb der Familie zu erreichen», sagte Pfister.

Auch Heidi Mück vom Grün-Alternativen Bündnis gab zu bedenken, man dürfe nicht nur die Kosten betrachten: «Es gibt viele Studien, die zeigen, dass eine Verkürzung der Arbeitszeit positive Effekte hat.» Das Grün-Alternative Bündnis votierte gar dafür, den Vorstoss als Motion an den Regierungsrat zu überweisen. Er hätte dann eine konkrete Vorlage ausarbeiten müssen.

Die SP wiederum wäre auch mit einer Überweisung als Anzug zufrieden gewesen. Die Regierung hätte dann das Anliegen zumindest prüfen und darüber berichten müssen. Doch beim Ausmehren Motion versus Anzug votierte eine klare Mehrheit des Kantonsparlaments für Anzug. Und bei der Abstimmung über die Überweisung waren 48 Ratsmitglieder dafür, 49 dagegen.

Weitere Vorstösse zur Arbeitszeit kommen aufs Tapet

Damit ist die Diskussion über die Arbeitsbedingungen und darüber, wie lange das Kantonspersonal arbeiten soll, jedoch längst nicht zu Ende. Erst im vergangenen Oktober wurde ein Anzug der SVP-Fraktion überwiesen, der für die Polizei die 40-Stunden-Woche fordert. Und an der Grossratssitzung kommende Woche steht eine Motion auf der Traktandenliste, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Angestellten im Schichtdienst verlangt.

Tanja Soland liess durchblicken, die 40-Stunden-Woche sei für den Regierungsrat prüfbar. Selbst damit wäre Basel-Stadt progressiv: Laut Regierungsrat arbeitet man nur bei vier Kantonen in der Romandie weniger als 42 Stunden pro Woche.