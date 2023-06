Grosser Rat Wenn sich die Überstunden anhäufen: Bessere Arbeitsbedingungen für Staatsangestellte in Basel-Stadt gefordert Der Grosse Rat überweist einen entsprechenden Vorstoss. Der Regierungsrat wird nun eine Gesamtstrategie zur Attraktivität des Kantons als Arbeitgeber ausarbeiten.

Polizisten beim Wochenenddienst im St. Jakob Stadion Archivbild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Der Grosse Rat spricht sich für bessere Arbeitsbedingungen für Staatsangestellte im Schicht- und Wochenenddienst aus.

«Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Bereichs tragen grosse Verantwortung für die gesamte Gesellschaft. Einige Kernfunktionen staatlichen Handelns erfordern dabei Arbeiten im Schicht und Wochenenddienst. So haben Mitarbeitende der Polizei, der Rettung Basel-Stadt (u. a. Sanität und Feuerwehr) oder die Gefängnisangestellten diesen strapaziösen Dienst auf sich zu nehmen», so die Motionäre Michael Hug (LDP) und Tobias Christ (GLP) in ihrem Vorstoss. Es überrasche daher nicht, dass speziell in diesen Bereichen Fachkräftemangel herrsche und teils starke Unterbestände bestehen würden.

Michael Hug (LDP) Bild: zvg Tobias Christ (GLP) Bild: zvg Die beiden Motionäre Michael Hug (LDP) und Tobias Christ (GLP).

Die essenzielle Arbeit müsse trotzdem geleistet werden. Die Folgen der Unterbestände seien sich anhäufende Überstunden, was diese Berufe allerdings noch unattraktiver macht – ein Teufelskreis also. Jüngst eingereichte Vorstösse zum Thema wollten durch eine allgemeine Pensenreduktion die Attraktivität dieser Stellen erhöhen. «Auch wenn gut gemeint, führt ein solches Vorgehen nicht zu einer Erhöhung der Attraktivität, weil noch mehr Überstunden anfallen würden. Solange Fachkräftemangel herrscht und Unterbestände bestehen, muss die anfallende Arbeit auf die vorhandenen Mitarbeitenden verteilt werden», so die Unterzeichnenden.

Frühpensionierungen und Vergünstigungen

Insbesondere sollen etwa Überstunden ausbezahlt werden, oder sogenannte «Fringe Benefits» wie kostenlose U-Abonnements, Parkiermöglichkeiten im Nachtdienst, Ausbildungen, Zugang zu einer Mensa, Kinderbetreuung, Eintritt in Gartenbäder ermöglicht werden. Auch sollen bei langjähriger Schichtarbeit Frühpensionierungen möglich sein.

Der Grosse Rat überweist dem Regierungsrat die entsprechende Motion als Anzug. Der Regierungsrat wird nun eine Gesamtstrategie zur Attraktivität des Kantons als Arbeitgeber ausarbeiten.